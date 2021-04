La Asociación Realidades pone en marcha la campaña No calles. Sin hogar con derechos, en la que son las personas sin hogar las que narran sus realidades a través de herramientas como la radio, los blogs o el formato documental. De todo ello hablaron sus representantes en la XII Xornada sobre persoas sen fogar. Cuestión de dereitos, promovida por la Universidad.

En la campaña No calles participan personas sin hogar. ¿Se tiende a excluir al colectivo de las acciones relativas a sus necesidades?

Sí, existen muchos estereotipos alrededor de este colectivo. Es algo que está muy presente en nuestras campañas: las adicciones, el problema de salud mental, que si son violentos, si son vagos, si viven en la calle porque quieren. Es algo que está en el imaginario de la sociedad. Este grupo ofrece mucha información desde su punto de vista para desmentir esos mitos.

La sensibilización es un tema en el que no ha habido grandes avances. ¿Provocan estos prejuicios que las personas sin hogar genere menos empatía que otros colectivos?

Sí, las ONG que trabajamos en esta dimensión tan extrema de la exclusión social, como la gente que vive en la calle o la gente que está sin hogar, sentimos que cuando se habla de discapacidad o infancia, la receptividad por parte de la sociedad es otra. Al final, no se trata de historias individuales o gente que toma malas decisiones, tiene que ver con un sistema en el que acceder a la vivienda es difícil en cualquier lugar, cada vez hay más paro y desigualdad, ese es el origen de que haya personas viviendo en la calle.

¿Es importante señalar el sinhogarismo como fenómeno social y económico, y no como realidades aisladas?

Sí, en Realidades solemos utilizar el término “personas que están sin hogar”. No es una categoría, no son sin hogar para siempre, sino que es una situación transitoria. En el pasado se usaban palabras como mendigo, vagabundo, indigente, que por suerte estamos desterrando del lenguaje. En las jornadas se habló de cómo a los profesionales de la comunicación se os pueden ofrecer guías y consejos para utilizar una terminología adecuada que no estigmatice.

A veces se señala el lenguaje inclusivo como una cuestión no prioritaria en situaciones tan extremas. ¿En qué medida es importante para cambiar la realidad?

Esto lo hemos debatido mucho en el programa de radio, Onda Realidades. Todos los podcasts están en Internet y en Spotify. Muchas veces estas personas hablan a través de la radio y cuentan con su voz cómo se sienten cuando se refieren a ellos con alguno de estos conceptos. Escucharles es útil y potente.