La intención del Gobierno local de reducir de forma inminente a tan solo dos carriles el tráfico en los Cantones es recibida de forma positiva por la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia, cuyo presidente, Roberto Costas, considera que tras la apertura del túnel de la Marina la intensidad de la circulación en esta zona ha disminuido de forma notable. Pero la entidad colegial lamenta que la nueva ordenación urbanística prevista por el Concello no haya salido de un concurso de ideas, ya que el diseño fue encargado de forma directa por el Ejecutivo municipal, por lo que Costas estima que se trata de una “oportunidad perdida” porque “los Cantones a lo mejor merecerían un poco más de cariño”.

Sobre la reducción de los carriles para el tráfico, entiende que “todo lo que sea ganar espacio para el peatón es positivo y recuerda que ahora la circulación se limita a “buses, taxis y poco más, salvo los que van a rúa Nova”. También destaca que hace falta más espacio para el peatón en esta parte del centro “porque los fines de semana está llena de gente paseando”.

Pero Costas lamenta que el Gobierno local optase para un proyecto que califica de “estratégico” por encargarlo de forma directa y no mediante un concurso de ideas. La iniciativa, encomendada a los arquitectos Xosé Manuel Vázquez Mosquera y Carmen Calatayud, fue presentada el pasado junio y el Concello anunció que se licitaría a partir de finales de ese año y principios del actual, pero todavía no se ha puesto en marcha. El portavoz de los arquitectos coruñeses advierte que quien pierde con esa decisión municipal no son estos profesionales o los ingenieros “sino la ciudad”, ya que la peatonalización de este espacio “no es solo pavimentar y aumentar aceras” , ya que habría que tener en cuenta aspectos como la plantación de árboles, la ubicación de las paradas de los autobuses o la alineación de las calles, que son fruto de “reflexiones largas”. Para Costas, un concurso de ideas habrá sido “muy atractivo” para profesionales gallegos foráneos, razón por la que el colegio coruñés siempre aboga por esta fórmula, de la que dice que “lo que debería ser norma es excepción”. Según afirma, “la sociedad merece lo mejor de sus profesionales y la garantía de eso sale de concursos plurales en los que participe mucha gente”, a lo que añade que esos procesos “no son costosos y los resultados son fantásticos”. También recuerda que la ciudad cuenta con una Escuela de Arquitectura y más de mil colegiados en la demarcación coruñesa, por lo que espera que para la apertura del puerto haya un concurso de ideas.

Para comprobar la viabilidad de que el tráfico pase en ambos sentidos de los Cantones por los dos carriles del margen de los jardines de Méndez Núñez, técnicos municipales efectuaron el jueves pruebas de paso de dos autobuses. Alberto Couselo, presidente del comité de empresa de la Compañía de Tranvías, fue uno de los conductores que participó en la operación y explica que es necesario demoler parte de la mediana de la calzada frente al teatro Colón, ya que en ese punto se ensancha para dejar un solo carril. Según detalla, en el resto del recorrido hay espacio suficiente para dos autobuses circulando en los dos sentidos, pero también habrá que recortar esa misma mediana para hacer posible el paso en diagonal del bus hacia el teatro Colón en sentido de salida, ya que los técnicos descartan demoler parte de la rotonda existente en ese punto.

Manuel Sánchez Quindimil, presidente de la Federación Gallega del Taxi, considera que la reducción de la calzada a solo dos carriles tendrá el “inconveniente de que cuando se pare para dejar o recoger a un cliente no se podrá adelantar” , lo que “va a ralentizar el tráfico cuando se trate de una persona mayor”. También señala que el resto de los vehículos tendrán que esperar detrás del bus y los taxis en las paradas y que al peatonalizarse también Rúa Nova los taxis no podrán parar junto al Obelisco para dejar a clientes como hacen ahora.

Luisa Varela, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, asegura carecer de información sobre la reducción de carriles planteada por el Concello pero piensa que “va a causar problemas de tráfico”, para lo que recuerda que por ese punto no solo circulan los autobuses urbanos, sino también los metropolitanos, que a su juicio ya originan problemas de circulación en la avenida de Oza.

“Lo veo mal para el comercio porque son barreras para llegar al centro y lo peor es que no hay alternativas”, manifiesta Francisco Javier Mosquera, presidente de Zona Obelisco, colectivo que agrupa a los comerciantes del entorno que reclama medidas correctoras como más plazas de aparcamiento, parkings disuasorios, más transporte público y que los buses metropolitanos sigan llegando al centro. Advierte de que el problema “se va a agravar cuando no se pueda pasar desde plaza de Mina porque rúa Nova se va a cerrar y en esta ciudad que es un istmo el peatón tiene que convivir con el coche”, a lo que añade que el comercio del centro “no vive solo con el vecindario” .

Monte das Moas

La alcaldesa, Inés Rey, anunció ayer la peatonalización definitiva de la calle Monte das Moas, que hasta ahora era provisional, para lo que se mantendrán las aceras y se elevará la calzada, que tendrá dos colores. A ello se unirá la plantación de vegetación, que incluirá árboles, y de nuevo mobiliario urbano. En las proximidades también se urbanizará la pequeña plaza existente entre la calle José María Hernansáez y la avenida da Concordia.

Rey avanzó también que la próxima semana comenzará la construcción de una rampa accesible en el Barrio das Flores que unirá la parte trasera del polideportivo municipal con la plaza de los Pinos para eliminar las actuales escaleras, lo que favorecerá a las personas con problemas de movilidad.