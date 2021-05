La Audiencia Provincial de A Coruña ha aplazado al 10 de mayo la vista oral del juicio contra un hombre acusado de maltratar a su pareja y de abusar de la hija de esta, que se enfrenta a veinte años y ocho meses de cárcel. La sesión prevista este lunes en la sección primera del citado órgano judicial contra un hombre acusado de amenazas, abusos sexuales, vejaciones, relevación de secretos y delito contra la integridad moral, se ha suspendido por la falta de una prueba.

El informe solicitado por la defensa no ha llegado a tiempo, por lo que la sala ha decidido suspender la vista para no vulnerar el derecho de la defensa del acusado. El abogado de la acusación particular, Gustavo Peña, ha indicado a los medio se comunicación que aprovechará el aplazamiento para "concretar algún tipo de acuerdo con la defensa".

La Fiscalía pide penas que suman veinte años y ocho meses de prisión para el también sospechoso de amenazar a la madre de la que era su pareja para que abandonase el domicilio. Según la Fiscalía, el hombre tuvo una relación con la mujer y residió con ella en el domicilio familiar situado en A Coruña junto a la hija, menor de edad, y la abuela, desde octubre de 2018.

Después de unos 15 días de iniciar la convivencia, el hombre empezó a controlar los horarios de la pareja, llegando incluso a decidir "la hora en que tenía que comer o acostarse" e impidiéndole mantener "conversaciones con amigos", denuncia la Fiscalía.