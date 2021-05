No lo conoce, no sabe quién es, pero su imagen lleva en su vida ya dos años. La joven extremeña Sara Calle Dintén (@SaraCD_15) compró una edición de En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro, en la tienda de libros de segunda mano El Rastro, en la calle San José y, cuando lo abrió se encontró con una fotografía de un hombre vestido con uniforme militar. Desde entonces, varias veces se le pasó por la cabeza intentar devolverle la instantánea a su propietario o a su familia, pero no sabía cómo encontrarlos, ya que no hay un nombre ni ninguna otra anotación en el libro que le dé una pista para empezar a buscar. Así que, este domingo se le ocurrió contar la historia en Twitter y publicar la foto en busca de ayuda.

“Mis abuelos han vivido en A Coruña, al lado de El Rastro, toda la vida. Hace dos años compré este libro de Rosalía porque me empecé a interesar por su poesía y por su obra y porque quería empezar una pequeña colección. Al llegar a casa, me di cuenta de que estaba la foto, pero no le hice mucho caso y, la verdad, el libro lo tuve en una estantería. El año pasado me lo traje a Salamanca, que es donde estudio, y empecé a pensar qué podía hacer con la foto, porque no tiene ninguna relación conmigo, pero la mantenía en el libro porque me daba pena tirarla y, al final, es familia de alguien”, dice Sara.

Entonces, fue cuando se lo ocurrió empezar a buscar en redes sociales. Por ahora, le han contestado varias personas, con pistas de quién puede ser este hombre con el que ha compartido dos años de vida, aunque no se conozcan de nada.

Un tuitero se ofreció a consultar en un foro de veteranos del Ejército del Aire y ha apuntado a que la imagen puede ser de finales de los años sesenta. Si bien al principio creía que podía haber sido sacada en la Base Aérea de Los llano, en Albacete o en la Escuela de Transmisiones en Madrid, finalmente, aseguró que pertenece al acuartelamiento del Pinar de Antequera, en Valladolid y que, posiblemente, el hombre fuera destinado a la Base Aérea de Getafe. Incluso da un nombre: Juan Amor.

Por ahora, la búsqueda continúa, porque otro hombre le dijo que había llevado el mismo uniforme que el desconocido de la fotografía en el año 1982.

El libro no esconde más pistas de a quién pudo pertenecer este volumen de la obra de Rosalía de Castro antes, solo un número, el 248, en el reverso de la fotografía, que podría indicar la posición que tenía esta imagen en un álbum de fotos.

Las razones por las que no tira la foto o se olvida de ella son diversas, aunque una de las más poderosas es que ella, de sus abuelos, apenas tiene “tres fotos” y no le gustaría que, alguna más que hubiese por ahí acabase en el contenedor de la basura. “Al fin y al cabo es alguien, aunque no tenga nada que ver conmigo”, resume la joven.