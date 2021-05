“El puerto de A Coruña no está en venta”. Con esta frase, la alcaldesa, Inés Rey, ha dejado claro esta mañana que el Concello rechaza el planteamiento efectuado el mes pasado por la Xunta respecto a la reordenación de los muelles urbanos, por el cual la administración autonómica se haría con el control de los terrenos de la Batería y Calvo Sotelo al abonar trece millones de euros por el 51% de su valor, mientras que el resto sería aportado por el Ayuntamiento y la Diputación. El Gobierno provincial ya se ha negado a pagar por parte de ese suelo y hoy el Ejecutivo local se opone al plan del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, justo cuando se celebra en la ciudad la primera comisión técnica entre administraciones para definir el protocolo y los nuevos convenios que establecerán la transformación de la fachada marítima con el traslado de la actividad al puerto exterior.

“No podemos aceptar la propuesta de la Xunta de quedarse con la titularidad del 51%. No es asumible o aceptable que aproveche la situación económica para quedarse con espacios portuarios. El puerto es de los coruñeses, y así lo seguirá siendo mientras yo sea alcaldesa. Las competencias urbanísticas y de planificación son del Concello, y las vamos a ejercer. El futuro del puerto se tiene que diseñar desde la ciudad en colaboración con las administraciones implicadas, pero no podemos empezar subastando terrenos”, comentó Rey, que hasta hoy no había expresado su opinión sobre el planteamiento de la Xunta.

La alcaldesa sí apoyó en cambio la posibilidad de que en el futuro haya pisos en el muelle de San Diego, como plantea también la Xunta, pero siempre que sean públicas y sirvan para “responder a las necesidades de vivienda” de los ciudadanos. “En el nuevo protocolo habrá que establecer nuevos usos para esa zona. El Concello puede promover la construcción de vivienda pública asequible para que todo el mundo tenga cubierta esa necesidad, siempre partiendo de la base de la titularidad pública de los terrenos. Creo que todos estamos de acuerdo en eso”, recalcó Rey, que recordó que las concesiones en San Diego no finalizan hasta el año 2027.