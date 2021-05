El tuitero @Rubikness suele replicar en su muro fotografías de personas conocidas utilizando cubos de Rubik, poniéndolos de tal manera que, al final, con la combinación de los cuadraditos azules, blancos, amarillos, rojos, verdes y naranjas, forma un retrato. Esta semana, el elegido fue el mago y cómico coruñés Luis Piedrahita, para cuyo retrato Rubikness necesitó 986 cubos. El pasado 3 de mayo, Rubikness compartió el vídeo con el retrato de Piedrahita con el mensaje: “Si lo ves, espero que te guste”. A lo que el coruñés le contestó: “¡Qué pasada, amigo! Lo he visto y me he quedado a cuadros”. El vídeo cuenta ya con más de 16.200 reproducciones.