La propuesta presentada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de reducir la deuda del puerto coruñés mediante la compra del 51% de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo con la aportación de 26 millones de euros, que le daría su control, fue calificada ayer de “caciquil” durante el pleno municipal por el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, quien además acusó al Gobierno gallego de “venir con el talonario” para resolver el problema del puerto.

La consellería de Infraestruturas Ethel Vázquez, manifestó por su parte en un acto con empresarios que el Concello debe aclarar si quiere que la Xunta retire su oferta y cómo piensa garantizar la titularidad pública de los muelles y si pretende que la suma ofertada por la administración gallega la aporten el Ayuntamiento y Puertos del Estado.

Villoslada reiteró en el pleno la negativa del Gobierno local a la iniciativa de Feijóo que había expresado el día anterior la alcaldesa, Inés Rey. En la sesión plenaria, PSOE y PP sumaron sus votos para rechazar la moción propuesta por Marea Atlántica, BNG y la no adscrita Isabel Faraldo, que reclamaba compromisos sobre el puerto ya asumidos en anteriores ocasiones pero que también pedía apoyo municipal a la manifestación del 30 de mayo convocada por Defensa do Común en contra de la privatización de los muelles.

El responsable de Urbanismo advirtió que la defensa del puerto “no es patrimonio de algunos” y defendió la enmienda presentada por su grupo, que recibió el apoyo del PP, para modificar la moción con el texto de la que fue aprobada por unanimidad en el pleno de abril, que propugna la condonación de la deuda portuaria, la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior, la creación de un consorcio para gestionar los muelles liberados y la anulación de los convenios de 2004 que prevén su venta.

Villoslada consideró “compatible” la apertura de los muelles ya desocupados con su planificación urbanística a medio y largo plazo y acusó a la Xunta de tener una visión “poco urbana” de este problema.

La portavoz del PP. Rosa Gallego, aseguró que con su rechazo a la propuesta de la Xunta, la alcaldesa, Inés Rey, “dejó claro que no piensa hacer nada” al no haber presentado una alternativa y destacó que la elaboración de un plan director sobre los muelles que plantea ahora el Gobierno local “no tiene sentido si no hay financiación”. También negó que el puerto esté en venta como denunció la alcaldesa y coincidió con ella en que es de los coruñeses, pero “no de Inés Rey”

María García, portavoz de Marea Atlántica, acusó a la alcaldesa de renegar “de todo lo hecho hasta aquí” y le advirtió que su gobierno “puede pasar a la historia como el que vendió los muelles”. Del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, dijo que “solo le faltó llamarnos vagos y maleantes” por la exigencia coruñesa de la condonación de la deuda del Puerto pese a haber pagado ya 40 millones en intereses del crédito solicitado. García reprochó además a la Xunta intentar comprar los muelles para hacerse con su control “a precio de saldo”.

La nacionalista Avia Veira reclamó que el Concello de A Coruña encabece la manifestación del día 30 y afeó al Gobierno local que no se posicionase hasta el miércoles sobre la propuesta de la Xunta y que aún no se conozca si es partidario de la compra de los terrenos portuarios o de la creación de un consorcio para gestionarlos.

Isabel Faraldo coincidió con el BNG en la crítica a que el Concello no facilite los documentos de la propuesta de Feijóo sobre la deuda del Puerto y a la falta de claridad sobre la transformación portuaria que pretende poner en marcha el Gobierno local.