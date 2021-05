Hasta en tres ocasiones preguntaron ayer los grupos de la oposición por la política cultural de la ciudad, toda vez que el Gobierno local arrancó el mandato con Chero Celemín al frente de la concejalía y fue relevado de sus funciones quince meses después, cuando la alcaldesa, Inés Rey, decidió hacerse con estas competencias. Las preguntas de BNG, Marea Atlántica y PP fueron contestadas por el portavoz municipal, José Manuel Lage, que aseguró que, el balance “es bueno” aunque añadió que, “como todo, es mejorable”.

Y es que, una vez que la alcaldesa decidió asumir el área de Cultura, anunció el fichaje del gestor cultural Rómulo Sanjurjo, como director de área para reforzar la actividad cultural. Sanjurjo presentó su dimisión hace dos semanas, tan solo cinco meses después de su nombramiento, alegando motivos personales y profesionales. Al día siguiente, el Concello hizo público que sería sustituido por Bettina Kohlhaas, entonces directora del teatro Colón, que compatibilizará ambas ocupaciones, al menos, durante un tiempo.

La concejala del BNG, Avia Veira, preguntó a la alcaldesa, cuáles son los planes para el sector cultural de la ciudad, en este año marcado por las restricciones y por la crisis derivada de la pandemia, y vistos los cambios en el área de cultura. “Nada se sabe de la programación de verano, ni del Presco. La Banda Municipal de Música está abandonada y todo el mundo tiene límites”, añadió Veira en su pregunta al Gobierno local y afeó que no se pusiesen en práctica ni siquiera las propuestas que los grupos de la oposición llevan a Pleno en forma de moción con la intención de que se desarrollen

Lage Tuñas defendió “con cifras” la gestión cultural del Gobierno local desde el inicio del mandato, haciendo hincapié en que todos los recintos habían tenido programación y que, incluso durante la pandemia, el Concello había contratado actuaciones a los artistas locales para que pudiesen trabajar, así como que los vecinos habían podido descargar bonos culturales para financiar sus entradas.

“Esperamos que la pandemia permita hacer todo lo que no se pudo en 2020. No solo tenemos proyecto cultural sino que estamos dispuestos a dar un paso más y nos gustaría contar con el apoyo de todos”, relató Lage Tuñas, sin pormenorizar en los planes de futuro.

En la misma línea se manifestaron el concejal de Marea Atlántica Iago Martínez, y a su compañero del PP Roberto Coira, que formularon cuestiones sobre el cambio en la dirección de área y sobre las propuestas de futuro. Y en la misma línea les contestó el portavoz municipal, que zanjó diciendo que era un asunto “laboral” y de cambio de puestos, sin otorgarle más importancia a la dimisión de Rómulo Sanjurjo y a que la jefa de servicio fue cesada hace poco más de un mes.

En su intervención, Martínez, le solicitó a la alcaldesa que, si no tenía nuevas ideas para la programación cultural, que mantuviese la agenda que había dejado Marea Atlántica. Lage se escudó, entonces, no solo en los actos organizados sino también en que, si habían sacado adelante el año pasado el Presco con el apoyo de la oposición, eso significaba que todos los grupos apoyaban su política cultural, por lo que no podían estar ahora en contra de ella.

Sobre la nueva edición de estos bonos, preguntado en varias ocasiones por los grupos, Lage aseguró que saldrán adelante cuando oposición y Gobierno local lleguen a un acuerdo sobre su implantación.

“No hay una enmienda a la totalidad”, aseguró Lage, sobre las preguntas que le formuló la oposición y le solicitó que hiciesen propuestas para aplicar en el ámbito cultural. “Se valora que puedan estar dispuestos a echar una mano y eso creo que es posible”, dijo también Lage Tuñas en su respuesta a Iago Martínez.

La concejal no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, también formuló un ruego al Gobierno local para que informe a los grupos de la oposición de cuáles son las líneas estratégicas del área de cultura, y le solicitó que vuelva a crear una Concejalía propia de Cultura, para que tenga más entidad y deje de ser una responsabilidad más de las que tiene la alcaldesa.