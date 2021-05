La ciencia se sube al escenario

“A partir de la próxima edición del Día de la Ciencia en la Calle, los premios con los que distinguimos todos los años a los participantes con los mejores experimentos llevarán el nombre de Javier Novelle”. anunció ayer la alcaldesa, Inés Rey, en una edición diferente de esta jornada en la que la ciencia llenaba el parque de Santa Margarita y que ayer se trasladó al escenario del teatro Colón para cumplir con las restricciones sanitarias. Rey señaló que “esta será una forma de recordar al gran impulsor de esta jornada para siempre”. Novelle fue el presidente de la Asociación de Amigos de los Museos Científicos y falleció el año pasado.

En esta edición en la que los experimentos se subieron al escenario del Colón, participaron 17 centros educativos, que presentaron propuestas muy variadas. El instituto David Buján llevó la ciencia al baile; el instituto de Elviña colocó para su experimento una mesa de billar con forma circular en el escenario y el Eusebio da Guarda “lanzó un satélite” en su turno de exposición. La Escola Infantil Os Cativos participó con un proyecto sobre el cuerpo humano y los alimentos que ingerimos y el instituto Rosalía Mera quiso rendir homenaje a Novelle, con una caricatura y un mensaje de agradecimiento.

A pesar de no estar al aire libre, de no poder tocar ni compartir los experimentos con los visitantes, los grupos de estudiantes llenaron ayer de ilusión por la ciencia el teatro Colón. No faltaron reacciones químicas, batas de laboratorio, hortalizas y robots para hacer de la de ayer una jornada de celebración de la ciencia.