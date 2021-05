Marea Atlántica recorrerá los barrios de la ciudad en lo que queda del mes de mayo para informar a los vecinos de la situación del puerto de A Coruña y de las operaciones que las administraciones preparan para vender los terrenos de los muelles de San Diego. Ayer comenzaron los recorridos, con la participación de la portavoz, María García. El objetivo de la iniciativa es, según informa el grupo, “animar a la participación en la manifestación del 30 de mayo”, convocada por la Comisión en Defensa do Común, y “trasladar los asuntos de los que Inés Rey y Alberto Núñez Feijóo no hablan, como la condonación de la deuda de 200 millones de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior. Tras iniciar la ruta en la Marina y el parque de Oza en abril, Marea estuvo ayer en A Gaiteira y Cuatro Caminos; en los próximos días tocará Eirís, Campo de Marte, Labañou y As Conchiñas.