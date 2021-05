Inés Rey e o seu goberno teñen un costume preocupante, o de poñer a propaganda moi por diante dos feitos. O caso da piscina do Castrillón é un bo exemplo disto. Ten as obras rematadas, ten fondos grazas ao compromiso da oposición, ten á veciñanza reclamando a súa apertura… o que non ten é auga, nin data de apertura, porque a Inés Rey non lle interesa. O polideportivo do Castrillón. Trátase dunha demanda veciñal repetida durante case dúas décadas e prometida unha e outra vez, que non tomou visos de realidade ata o pasado mandato, con Xulio Ferreiro, cuxo goberno elaborou o proxecto e garantiu a súa xestión pública. As obras podían ter comezado xa en 2019, pero PP e PSOE impediron no Consello de Emvsa que se adiantasen os cartos necesarios. Unha mostra do peor dos tacticismos políticos, o do bloqueo ideolóxico, que practicaron unha e outra vez no pasado mandato.

Pola contra, grazas á oposición responsable da Marea Atlántica, que pon por diante as necesidades dos barrios, en decembro de 2020 foi posible aprobar a ampliación de capital necesaria para dotar á piscina de persoal e material deportivo, unha vez rematadas as obras. Pero hoxe segue pechada. Estamos xa en maio de 2021 e a situación é simplemente ridícula. A Coruña ten hoxe un Goberno municipal aboado á propaganda e aos tacticismos de partido. Pero pouco interesado nos barrios e nos servizos públicos. Por non haber, non hai nin Orzamentos en 2021, por pura teimosía da alcaldesa. Soamente fotos e propaganda. Mellor grandes eventos que instalacións deportivas para a veciñanza. A piscina do Castrillón estase convertendo na clara metáfora dun goberno incapaz da xestión máis básica: abrir as portas dun novo equipamento cuxas obras están rematadas.

Na liña do despropósito Inés Rey parece disposta a tomar a peor decisión posible, a de manter a privatización, noutro equipamento deportivo, o de San Diego. O vindeiro 25 de maio rematará definitivamente a concesión. Recapacite, e como fixo Xulio Ferreiro no Castrillón, aposte pola xestión municipal directa. É máis eficiente, da mellor servizo, e cadra mellor cun goberno en teoría progresista.