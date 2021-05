O grupo coruñés do BNG subiu onte ás redes sociais un vídeo promocional polo Día das Letras Galegas no que conta a historia dunha moza coruñesa que decide comezar a falar en galego. Segundo os nacionalistas, é un “feito empírico” que a lingua está a perder falantes, mais “todos os días hai boas novas” como a que se reflicte no vídeo. O grupo culpa á Xunta de rebaixar a presenza do galelo nas aulas da comunidade.