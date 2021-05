As Bibliotecas Municipais e o Servizo de Normalización Lingüística organizan as actividades do Concello para o Día das Letras Galegas, adicado este ano a Xela Arias, e que celebraranse baixo o lema Desordénate coas letras.

O programa inclúe un Escape Room Virtual e unha exposición bibliográfica sobre a escritora, ademáis dunha selección de libros de poesía galega feminina. O martes celebrarase o encontro virtual Libro Vivinte con Marga do Val, escritora, tradutora e amiga persoal de Xela Arias.

Normalización Lingüística organiza no Ágora Por Xela, un espectáculo en formato dixital de Revenidas S.C. con catro poetas e o grupo musical A Banda da Loba. O Ágora acolle ademáis a exposición titulada Aquela nena de Sarria, que reflicte o seu vencello co mundo rural e a lingua galega. O colexio Salgado Torres realizará ademáis o xoves a actividade Uxía Lambona e a Banda Molona e a escola infantil Carmen Cervigón a titulada Fíos do querer.