Vueling ha solicitado al Consorcio de Turismo acordar la resolución de su contrato en el aeropuerto de Alvedro porque la pandemia no le permite cumplir con las condiciones pactadas en 2019. La Junta de Gobierno del Consorcio analizará la situación mañana para tomar una decisión al respecto.

La compañía aérea alega en un escrito que “las restricciones de movilidad, los cierres de frontera internacional, los requerimientos de cuarenta para pasajeros y los rebrotes han tenido un efecto devastados en la capacidad de Vueling de cumplir con los compromisos pactados en el contrato de antes de la pandemia”. Solicita, además, que la cancelación se haga “sin perjuicios”, para lo que habría que pactar una resolución de mutuo acuerdo. La aerolínea entiende que continuar con el contrato “no es posible para ninguna de las partes”.

El informe jurídico de la Secretaría de Turismo sobre la petición de la resolución de este contrato no concreta cómo se resolverá e indica el funcionario que el Consorcio no le ha trasladado “ninguna propuesta propia” sobre la petición de Vueling. Tan solo señala que podría producirse “por incumplimiento de la obligación principal del contrato o por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible la modificación” del convenio firmado entre ambos.

El contrato con Vueling fue suspendido temporalmente en septiembre del año pasado tras la petición de la propia compañía, que tuvo que cancelar conexiones por el coronavirus. Así el Concello dejó de pagar a la aerolínea los 1,8 millones de euros anuales pactados en el convenio para la promoción del sector turístico de A Coruña y su conectividad aérea.

La suspensión expiraba el pasado 28 de marzo, pero se prorrogó hasta el 28 de junio, límite máximo que acordó el Consorcio. Ahora, la intención de la aerolínea es suspender el contrato, aunque no detalla si esto supone su marcha de Alvedro, donde cuenta con enlaces a Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia. El enlace que perdió por la pandemia y todavía no recuperó es el de Londres, único destino internacional desde A Coruña.

La compañía señala que “la industria de la aviación se ha visto afectada negativamente por la propagación del COVID-19, que ha obligado a las aerolíneas a implementar medidas de emergencia de manera urgente”. Vueling defiende en su solicitud que estos “momentos excepcionales requieren de igual tipo de soluciones”.

Cuando se aprobó la suspensión temporal del convenio, los informes técnicos evidenciaron que existía “una causa de fuerza mayor” que impedía a la empresa cumplir el contrato y el concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, apuntaba entonces que esta era la única vía para “mantener los destinos en 2021”. Sin embargo, casi ocho meses después de que el contrato entre Turismo y Vueling se quedase en stand by, la compañía, que asegura que está dispuesta a “seguir colaborando de cara al futuro”, pide la cancelación definitiva.