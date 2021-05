Vueling explica que la petición para cancelar el contrato en Alvedro, firmado en 2019, “no está vinculado” con las rutas que se operan actualmente. Fuentes de la compañía insisten en que se quiere suspender definitivamente ese convenio porque “el mundo después de la pandemia no tiene nada que ver” y entiende que “no tiene sentido” mantenerlo. La alcaldesa, Inés Rey, no ha dado detalles sobre qué posición tomará hoy el Consorcio de Turismo al respecto, pero sí avanzó que “se está trabajando para recuperar la conexión con Londres”, que se perdió por la crisis del coronavirus.

La aerolínea, como adelantó ayer LA OPINIÓN, solicitó al Consorcio que pactasen la cancelación de un contrato que está en suspensión desde el pasado septiembre. Se acordó que se retomaría el 28 de marzo. Pero eso no ocurrió, aunque ya estaba prevista una posible prórroga con fecha límite el 28 de junio. Un contrato, sin embargo, que Vueling no quiere retomar. “El COVID-19 nos ha impedido ejecutarlo y nos llevará a un mundo que no sabemos como será, aunque tenemos claro que será diferente”, señalan desde la aerolínea.

Vueling explica que la cancelación de este acuerdo, que pide que se haga por mutuo acuerdo, no perjudica a las rutas que opera actualmente en Alvedro. Hay vuelos a Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia. De todos modos, la empresa avisa: “El escenario es complejo”. En su escrito al Consorcio de Turismo, Vueling manifestaba su “interés en seguir colaborando de cara al futuro en distintos frentes en tanto y en cuanto la nueva normalidad lo permita hacer de manera eficaz y segura”, pero fuentes de la compañía recuerdan que el ambiente de “incertidumbre” no permite marcar compromisos. “Todo son incógnitas”, resumen. La aerolínea tiene la vista puesta en un verano que se espera sea “el punto de inflexión”, sobre todo por el proceso de vacunación, que se está agilizando. “Pero no hay una visibilidad clara. Seguimos estando en una situación en la que tenemos que controlar mucho el tema de los costes dentro de la compañía”, añaden. IAG, matriz de Iberia, Vueling y British Airways, informó hace unos días que cerró el primer trimestre del año con unas pérdidas de 1.067 millones de euros.

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo decidirá hoy su respuesta a la solicitud de resolución del contrato de Vueling. El informe jurídico de la Secretaría de Turismo señala que el Consorcio no le ha trasladado “ninguna propuesta propia”. Tan solo indica que podría producirse “por incumplimiento de la obligación principal del contrato o por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible la modificación” del convenio firmado entre ambos.

La alcaldesa, Inés Rey, apuntó ayer que espera que “vuelva la normalidad” y defendió que “la situación de pandemia ha motivado que se hayan cancelado determinadas rutas por las restricciones”. No obstante, recuerda que “se han recuperado algunas rutas y se han introducido algunas nuevas”, pero insiste: “La de Londres es de las más importante”.