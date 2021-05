O Instituto Xosé Cornide de Estudos Coruñeses vén de publicar a obra A voz de Santiago Casares Quiroga. Documentos para a súa autobiografía (1884-1931), elaborada polos historiadores Xosé Alfeirán e Ana Romero e que foi presentada onte na Casa Museo Casares Quiroga. O libro, segundo explica Alfeirán, pretende dar unha imaxe real do político coruñés a través das súas intervención públicas fronte á distorsionada que deron os seus rivais tanto na dereita como na esquerda.

O libro fai referencia a unha autobiografía. Baseouse en documentos persoais?

Non. O problema que hai con Casares Quiroga e a súa imaxe pexorativa tanto nos manuais de Historia como nas autobiografías que fixeron moitos líderes republicanos. Pero el un dos poucos que non fixeron a súa, polo que para reconstruír o que fixo recompilamos a través da prensa a súa voz en discursos, mitins, conferencias e artigos. Fíxemolo dende 1884 ata 1931 porque consideramos que na súa vida hai dúas partes completamente distintas, xa que a República transformou a Casares nun dos grandes persoeiros de España polas súas grandes responsabilidades tanto como ministro de Gobernación como despois como presidente do Goberno. Curiosamente, ata 1931 non hai recollida ninguna crítica a Casares en ningures, pero é a partir de que exerce como ministro cando empezan a xurdir e converten nun “guiñapo”, que é a palabra que emprega a súa filla, María Casares, na súa autobiografía para referirse á imaxe que deron del.

Por que houbo que recorrer á prensa, non hai documentos seus conservados?

Non deixou escrita ninguna memoria, pero é que nin sequera conservamos as súas cartas, xa que houbo unha especie de limpeza sobre a súa vida, xa que é imposible que dunha persoa como esta —avogado, culto, concelleiro na Coruña e despois ministro— apenas queden un par de cartas.

Tivo que ver a depuración que fixo del o franquismo?

Sí, a desaparición da súa correspondencia, que nos podía axudar a comprender a súa intencionalidade política, o seu pensamento e as súas accións fai que só queden dúas cartas, unha delas no Arquivo do Reino de Galicia e outra no Arquivo da Administración do Estado, polo que algo pasou. E tamén coas fotografías, xa que moitas das que hai no Arquivo do Reino son do seu pai, pero del apenas hai, polo que esa desaparición formou parte da depuración que se fixo, como cando entraron na súa casa e colleron toda a súa biblioteca e os seus papeis. E, aínda por riba, era unha persoa á que non lle importaba o que dicían sobre el nin facía apoloxía súa, como dixo nun debate parlamentario.

Que imaxe aparece de Casares a través da documentación recollida?

Chama moito a atención que a imaxe transmitida del como un home enfermizo, pusilánime, durmido, que non facía nada e que tocaba as cousas por casualidade non era a real, xa que era moi activo, constantemente en labores de propaganda pola República e cunha actividade continua en mitins, conferencias e reunións. A imaxe negativa foi forxada principalmente polo franquismo, que estaba moi interesado en aniquilar a través del á burguesía republicana de esquerdas, pero a imaxe distorsionada vai desaparecendo a medida que se ve o que fai, os mitins e as manifestacións aos que vai e a xente coa que se relaciona, xa que sorprende a capacidade de traballo que tiña. Iso non quere dicir que non cometera erros, xa que o libro non é unha haxiografía, senón que pretende recuperar a súa imaxe real como home, con acertos e equivocacións.

Esta actividade pública fixo del un personaxe na cidade?

Mesmo os seus inimigos recoñeceron que foi unha das grandes personalidades políticas, non só na cidade da Coruña, senón en Galicia. Iso quedou demostrado co recoñecemento público que se lle fixo na Coruña en marzo de 1931 cando regresou despois de estar preso, xa que houbo unha gran manifestación dende a estación do tren ata a súa casa na rúa Panadeiras. E toda a prensa, mesmo a monárquica, recoñeceu a súa valía como un militante republicano que non parou ata conseguir o seu ideal, que era o triunfo da República. Tamén os anarquistas, que estaban enfrontados con él, aliáronse con Casares contra o inimigo común que era a monarquía de Alfonso XIII.

Foi despois de 1931 cando xurdiu a campaña na súa contra?

Si, porque cando en 1932 asumiu o Ministerio de Gobernación desenvolveu unha política dura de represión aos anarquistas e aos falanxistas e os seus rivais políticos, incluso os republicanos, fixeron unha crítica á súa actuación. Houbo acontecementos que foron propiciatorios para esa crítica, como foron os sucesos de Casas Viejas e logo o alzamento do 18 de xullo do 1936.

Pode este libro descubrir ao público unha nova imaxe de Casares Quiroga?

O libro non é de divulgación para o público en xeral, pero si van sorprender determinadas cuestións que estaban un pouco distorsionadas como a contorna da súa familia, que viña do ambiente agrario de Santiago, xa que sempre se dixo que seu pai fora avogado, cando en realidade era o que hoxe sería un administrador de fincas e o seu avó era xastre, mentres que unha das súas tías fora cigarreira, polo que viviu nun ambiente relativamente humilde no que o traballo do seu pai deulle un certo grao de riqueza.