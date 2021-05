El Consorcio de Turismo destinará ayudas por importe de 145.200 a la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), que la entidad deberá repartir entre las empresas de la ciudad. El convenio, pendiente de firma, plantea que las agencias utilicen la cuantía para “generar productos atractivos y singulares”, como explica el portavoz de Agavi, Óscar Regal, de modo que se mejore e incremente la oferta turística de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana.

El convenio fija como beneficiarias a las empresas con sede social en Galicia, siempre que dispongan de oficina en A Coruña. “No se trata de una ayuda directa. Está condicionada por la creación de estos productos, que solo pueden generar las agencias de viajes locales”, explica Regal. Turismo, dependiente del Concello, destaca que es “prácticamente la única administración que plantea este acuerdo en toda España”.

Estos productos, destinados a “reactivar el mercado tanto nacional como internacional”, pueden presentarse en forma de paquetes que incluyan experiencias combinadas como estancias, cenas, comidas o visitas guiadas en la ciudad y sus concellos limítrofes. La asociación plantea, además, aprovechar filones como el Camino Inglés y “hacer hincapié” en productos pertenecientes a la Reserva da Biosfera Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo, así como establecer colaboraciones con otras agencias de viajes de distintos puntos de España.

“En Agavi somos miembros de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Nos vamos a encargar de que estos productos puedan distribuirse también a nivel nacional a través de esta confederación”, adelanta el portavoz de Agavi. “Queremos agradecer al Concello y a Lanzada Calatayud la sensibilidad con nuestro sector, uno de los que más ha sufrido por esta crisis”, destaca.

Las agencias de viajes coruñesas plantean centrarse, de cara al verano, en potenciar los destinos de proximidad y el turismo local y nacional, dada la cantidad de países que todavía mantienen un elevado nivel de restricciones. “Nuestro sector tiene el mundo prácticamente cerrado, es una situación totalmente dramática”, lamentan. Las esperanzas, aseguran, están puestas en que este verano “sea similar al anterior” y que el porcentaje de vacunación alcanzado sea lo suficientemente alto como para que las condiciones de movilidad mejoren y las restricciones sanitarias se relajen, lo que daría aire al sector. “Somos prudentes, por lo que nos enfocaremos en los destinos nacionales. Ahora mismo no sabemos lo que pasará en verano, con lo que no podemos dedicar parte del tiempo y el esfuerzo en algo que no sabemos si va a pasar”, explica Regal.