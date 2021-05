Cerimonia con concertos especiais

Aínda que nas dez primeiras edicións dos PREMIOS OPINIÓN sempre actuaba na gala de entrega dos recoñecementos o artista do disco gañador sempre houbo unha vocación de ofrecer ao publico asistente algo diferente.

Na terceira edición produciuse a primeira estrea. Aquel 8 de outubro de 2004 supuxo a primeira aparición no palco do dúo Espido, formado por Guadi Galego e Guillerme Fernández, compoñentes de Berrogüetto. O seu traballo gozou do recoñecemento popular e tamén do xurado, posto que na seguinte edición o seu álbum foi elixido como a segunda mellor obra do ano.

Na seguinte gala viviuse outro momento que pretendía dar aos asistentes algo particular e subiron ao escenario para facer un recital conxunto os propios Espido canda Xabier Díaz e Nova Galega de Danza. O espectáculo realizado para conmemorar o trinta aniversario de Milladoiro foi unha boa mostra de que a idea de poder achegar un momento musical singular sempre estivo na mente dos organizadores.

Outra estrea tivo lugar na novena edición, na que Sonia Lebedynski deu o seu primeiro paso como solista nunha gala onde Guadi Galego realizou un concerto especial de Benzón, escollido mellor traballo discográfico. Era a segunda vez que presentaba en directo as pezas desa obra, que foron pensadas para disco e non tanto para levalas ao escenario.

Tamén foi na gala a segunda ocasión en que o grupo de zanfonas 8 Rodas fixo un concerto.

A partir do momento en que mudou a estrutura dos galardóns e xa non actuou o artista gañador, posto que o vencedor pasaba a coñecerse na gala, o concepto de ofrecer actuacións diferentes que non fosen doadas de contemplar para os espectadores noutros escenarios gañou aínda máis espazo.

Así naceu a banda Axada, unha formación creada en exclusiva para os premios e que actuou en dúas ocasións na gala. Nas seguintes edicións houbo cabida para propostas de todo tipo. Os dúos Susana Seivane-Rodrigo Romaní e Anxo Lorenzo-Germán Díaz actuaran moi pouco en público e tiveron ocasión de volver pisar un escenario conxuntamente polo convite realizado polos premios. Tamén apareceron como solistas o finado Narf e Anxo Pintos, que interpretou temas da banda sonora dun documental.

A edición máis emocional foi na que o conxunto lalinés Dhais volveu por un día aos escenarios para homenaxear a dous compañeiros falecidos nunha homenaxe que quedara pendente. A banda cambresa Sementeira realizou un concerto único ao tocar acompañada por un feixe de músico tradicionais. Na pasada edición, o trío Quinta San Vitorio subía por segunda vez aos escenarios para intervir na cerimonia e a solista Belém Tajes uniuse ao potente trío Lilaina para artellar un recital exclusivo.

MOMENTOS ESTELARES

Lorenzo- Díaz O gaiteiro Anxo Lorenzo e o zanfonista Germán Díaz levaban tempo sen tocar xuntos e reapareceron para a gala.

8 Rodas Outros que levaban tempo sen pisar os escenarios. Para o grupo de zanfonistas foi a súa segunda actuación en público.

Espido A primeira estrea oficial dos premios foi a do dúo Espido. Guadi Galego e Guillerme Fernández debutaron con este concerto.

Sementeira A banda cambresa montou unha actuación especial coa axuda de Pedro Lamas e o fato de músicos tradicionais que o acompañaron.

Guadi Galego O álbum Benzón non estaba pensado para os directos, mais a artista realizou dous concertos da obra e este foi un deles.

Seivane-Romaní Dúas figuras da nosa música folk compartiron o seu bo gusto musical no eido do folk nun encontro propiciado polos premios.

Dhais Unha noite inesquecible. Á banda quedáralle pendente un concerto de despedida para os dous compañeiros que morreran.

Belém Tajes & Lilaina A tradición pura das Lilaina uniuse á ductilidade sonora de Tajes para realizar unha actuación preparada especialmente para a gala.

Sonia Lebedynski O punto de saída da súa carreira foi nos premios. A que fora cantante de Fía na Roca veu acompañada polo acordeón de Xosé Lois Romero.

Quinta San Vitorio Trío que bota man de antigas composicións realizadas por mulleres. Este foi o seu segundo concerto, case unha estrea.