La afición por la práctica de la carrera está tan extendida que no es raro ver a deportistas correr acompañados de sus perros, pero lo que no es habitual es hacerlo con un loro sobre el hombro. De esta peculiar manera corría ayer por Linares Rivas un runner, que llevaba a su mascota sujeta con una cadena y que además iba ataviado con toda la parafernalia propia de los aficionados a esta especialidad deportiva. Quienes se cruzaban con él se quedaban estupefactos ante la inusual estampa que suponía ver al loro sobre su hombro, ya que la decisión de llevarlo no puede responder a la necesidad del animal de ser paseado, como sucede con los perros.