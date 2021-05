La Xunta tiene las competencias sobre el transporte público metropolitano, y, para facilitar su acceso a los ciudadanos, ha creado y mantiene una aplicación móvil gratuita, Transporte Público de Galicia, para proporcionar información sobre las rutas y proporcionar servicios a los usuarios. Sin embargo, el servicio acumula deficiencias y quejas ciudadanas: la gran mayoría de los usuarios que la han puntuado en su página de descarga de Google Play, le han dado la mínima puntuación posible, un punto sobre cinco, y la media es de 1,7. Por comparación, la del Sergas tiene un 4,3. Parte de las quejas provienen de que no ofrece información en tiempo real de los servicios. Así, si uno entra en el apartado de Horarios en tiempo real, una ventana informa de que esta sección está en “fase piloto” y que solo hay información “de ciertos servicios de A Coruña”.

Una vez que se accede a esto, permite buscar paradas y líneas por municipio, dirección, nombre del a parada y empresa contratista; pero, según pudo comprobar este diario ayer, al seleccionar estos apartados para A Coruña no ocurre nada. Por otra parte, el planificador de viajes ofrece información sobre las rutas de bus disponibles, y este diario ha podido comprobar que funciona, si bien con atascos, para buscar un viaje entre A Coruña y Arteixo. Pero se limita a señalar las conexiones que existen, sin aclarar las frecuencias ni la hora a la que pasan. Introducir una fecha de consulta no discrimina las líneas que pasan ese día. La Xunta no dio ayer respuesta a este diario acerca del territorio que cubre la aplicación, cuándo empezará a funcionar la información en tiempo real, quién es el responsable del servicio y en qué condiciones y si están previstas mejoras en el futuro.