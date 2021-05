Familiares de niños que disputan partidos de fútbol en los campos de la ciudad deportiva de A Torre exigen al Concello que permita su entrada al recinto, que sigue prohibido pese a que la Xunta autoriza ya la presencia de público en los espectáculos deportivos, incluso en los que se celebran a cubierto. Los padres, que han presentado ya una queja a través de la página web municipal, no descartan organizar una movilización en caso de no ser atendidos y consideran “ridículo” que no puedan entrar en el complejo de A Torre debido a las condiciones atmosféricas habituales en ese lugar, que dificultan que se produzcan contagios.

Fuentes municipales señalan que la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC), que organiza estas competiciones, es la que decide que “los campos en los que no hay gradas, no se abren al público” ya que “no hay personal” para llevar un control de los accesos. En el caso de A Torre, sí hay una pequeña grada, pero no en todos los campos, por lo que AFAC optó por restringir la entrada para no hacer discriminaciones entre acompañantes, pues unos podrían entrar y otros no, en función de en qué campo jugasen los menores.

Marcos Martínez, uno de los padres, explicó que se ven obligados a esperar a sus hijos en el entorno de los campos y que lo hacen a una menor distancia de lo que podrían hacer en el interior, ya que en ocasiones tienen que guarecerse de la lluvia y el viento en los pocos lugares que lo permiten. También señala que cuando acuden a los campos de San Pedro de Visma pueden acceder sin problemas porque previamente han de comunicar al club qué personas acompañarán a los menores y son identificadas por personal del recinto a la entrada, donde además se les toma la temperatura y se les proporciona gel para las manos. Una vez en el interior, se sientan en las gradas a la distancia de seguridad establecida.

“No entendemos por qué en A Torre no se puede hacer porque también hay gradas como manda la normativa”, destaca Martínez, quien recuerda que solo se puede ocupar el 30% del aforo y que asegura que no llegará a alcanzarse ese porcentaje en caso de que se permita el paso. También comenta que, aunque en la ciudad deportiva hay campos que no disponen de gradas, si se controla el acceso igual que en Visma no habría problemas, ya que solo podrían pasar las personas cuyos hijos jueguen en los que sí cuentan con ellas.

Fuentes municipales aclaran que “en Visma hay dos campos grandes”, en los que sí se puede controlar el acceso, mientras que en A Torre “en cada campo, puede haber cuatro partidos a la vez”.

Al reanudarse las competiciones deportivas el pasado abril ya se produjeron protestas de padres por las aglomeraciones que se formaban en las puertas de los campos por parte de los familiares que esperaban la salida de sus hijos y los que acudían para llevar a los que debían jugar a continuación. Además. el Concello explicó que AFAC optó por no autorizar la presencia de público porque la normativa exige que para que pueda entrar cada club debe contar con un coordinador de seguridad para el COVID que no puede ser el entrenador. Como no todos los clubes podían disponer de una persona dedicada a esta labor, prohibió el acceso.