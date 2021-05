La Compañía de Tranvías de A Coruña estima que pasará “bastante tiempo” hasta que el servicio, que en la actualidad tiene una ocupación un 30% menor que en los años anteriores a 2020, recupere el número de usuarios habituales. El director de la concesionaria del transporte público, Ignacio Prada, destacó esta mañana que los viajeros “recuperan la confianza” y que tras un comienzo de año con restricciones y pérdida de pasajeros, ahora retoma el nivel. “Al ser su uso una costumbre, vamos a tardar en estar como antes del año de la pandemia. Van a notarse las secuelas durante bastante tiempo, no pasaremos a recuperar muchos viajes una vez que estemos todos vacunados”, dijo Prada.

El responsable de Tranvías informó sobre la encuesta presencial sobre satisfacción del servicio realizada el mes de abril a unos 400 usuarios. Según los resultados, la nota media ha subido a 8,09, frente a la puntuación de 7,65 obtenida en 2018. Entre los aspectos más valorados y con mayor crecimiento figuran la puntualidad, la frecuencia de paso y la seguridad e información de las paradas. En general se detectan subidas en todos los epígrafes, entre los que figuran estado y limpieza del autobús, trato del personal, nivel de ruido y emisiones o condiciones para personas con diversidad funcional, destaca la empresa.

Prada señaló además que la reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora en calles de un carril por sentido de circulación no va a afectar significativamente al servicio del bus urbano. “En esas calles el autobús ya no llega a grandes velocidades, y hay suficientes semáforos como para que la afectación no sea relevante en las horas normales de servicio”, comentó.