Integrar bajo un solo responsable a todos los autobuses de la comarca es uno de los objetivos del Concello, pero obliga a coordinarse a dos administraciones que todavía no se han sentado a hablar: el Ayuntamiento, con competencias sobre el transporte público urbano, y la Xunta, que organiza el metropolitano. Los planes del Ayuntamiento tienen como “documento base sobre el que avanzar” una memoria de la época del anterior Gobierno local, elaborada por el Centro de Estudios en Transportes y Movilidad y entregada en 2018. El centro, una consultoría privada, entendía como claves para la creación de una Autoridad Única de Movilidad que la gestión recayese en un cuerpo técnico profesional, independiente de los vaivenes políticos y con control de las entidades locales, en especial del Ayuntamiento coruñés.

Las dos administraciones se muestran favorables a hablar. El concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, apuesta por una “autoridad única para la gestión del transporte metropolitano”. El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, ve la idea “atractiva”, pero supedita las conversaciones a a que haya “previamente una propuesta sobre la que trabajar”. Fuentes municipales señalan que le han pedido al Gobierno gallego, con motivo de la renovación del actual convenio de área de transportes, una reunión en la que también se integrarían los concellos del área metropolitana, pero que todavía no se ha producido el encuentro.

En esta negociación se tratarán las propuestas en las que está trabajando el Ayuntamiento, que comprenderán tanto los “servicios y competencias” a incluir como la definición en cuanto a ámbito territorial, gobernanza y financiación. El proyecto, según el Concello,, se podría beneficiar de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, pues “apuestan claramente en sus componentes por la movilidad urbana/metropolitana”.

Independencia. La consultoría que elaboró el informe durante el mandato anterior considera que para el éxito de una autoridad única es precisa su “estabilidad” e independencia de los cambios políticos. Así, afirma que su “ciclo mínimo vital desde su creación debe superar el ciclo político habitual” de cuatro años, y que los requisitos para integrarse en la asociación o salir de ella deben establecerse en base a mayorías “que no permitan dejar la participación en función de la política a corto plazo”. El director o gerente también debería tener un contrato superior a los cuatro años, y el órgano tendría que poseer “fondos suficientes y recursos propios para que pueda cumplir con sus objetivos con independencia”.

Profesionalización. El control de la autoridad única recaería en una asamblea de socios formada por los representantes de los diferentes Ayuntamientos, según la propuesta del Centro de Estudios en Transportes y Movilidad. Sin embargo, la gestión del “día a día” estaría a cargo de técnicos especialistas que “domine las materias objeto de sus competencias”. Esta plantilla incluiría a personas con conocimientos en movilidad y que se encargarían de la gerencia y administración, así como de los aspectos jurídicos, del marketing y de la política tarifaria.

Concepto unificado. El informe llama a organizar la movilidad en el área con un “proyecto único” en el que se trascienda de los conceptos “urbano” y “metropolitano” para atender las necesidades ciudadanas en su conjunto. En concreto, apuesta por aumentar la conectividad, incrementar la oferta, integrar las tarifas y mejorar la información y las infraestructuras.

Competencias. Los servicios de movilidad que gestionaría el modelo de autoridad única propuesta comprenderían tanto el transporte urbano (que por el momento solo existe en A Coruña) como el metropolitano entre los municipios comprendidos. También se encargaría de coordinar el aparcamiento en superficie, con una política que “fuerce a la disminución del vehículo privado”, de la planificación del servicio de taxis y del alquiler e infraestructura de bicicletas.

Integrantes. El documento presenta tres alternativas en cuanto al número de participantes. La primera es añadir a los municipios de la “mesa de alcaldes”, pues ya tienen “una dinámica de acuerdos y órganos de decisión que permiten tener un núcleo sólido”. Estos son A Coruña, Arteixo, Cambre, Oleiros, Sada, Carral, Betanzos, Bergondo, Culleredo y Abegondo. Otra posibilidad es incorporar Cerceda, Carballo y A Laracha, y una tercera sumar a los anteriores Miño, Curtis, Oza-Cesuras y Ordes. Los consultores no se decantan por una opción, si bien señalan que los ayuntamientos de la primera propuesta ya tienen bases de trabajo común.

Control coruñés. Ante la alternativa de formar a la nueva sociedad como un consorcio autonómico o local, los analistas se decantan por la segunda opción. De lo contrario, y de acuerdo con la normativa vigente, la Xunta tendría que tener participación mayoritaria en su estructura y órganos de decisión. Los analistas entienden que la adscripción debería ser al Ayuntamiento de A Coruña “por ser este Concello la entidad local constituyente que más financiación aporta al sistema y que cuenta con más medios de apoyo”. Así, apuestan por constituir primero el Consorcio y más tarde presentarle a la Xunta una propuesta de acuerdo para incluirla.

La ‘app’ de buses de la Xunta acumula múltiples quejas

La Xunta tiene las competencias sobre el transporte público metropolitano, y, para facilitar su acceso a los ciudadanos, ha creado y mantiene una aplicación móvil gratuita, Transporte Público de Galicia, para proporcionar información sobre las rutas y proporcionar servicios a los usuarios. Sin embargo, el servicio acumula deficiencias y quejas ciudadanas: la gran mayoría de los usuarios que la han puntuado en su página de descarga de Google Play, le han dado la mínima puntuación posible, un punto sobre cinco, y la media es de 1,7. Por comparación, la del Sergas tiene un 4,3. Parte de las quejas provienen de que no ofrece información en tiempo real de los servicios. Así, si uno entra en el apartado de Horarios en tiempo real, una ventana informa de que esta sección está en “fase piloto” y que solo hay información “de ciertos servicios de A Coruña”. Una vez que se accede a esto, permite buscar paradas y líneas por municipio, dirección, nombre del a parada y empresa contratista; pero, según pudo comprobar este diario ayer, al seleccionar estos apartados para A Coruña no ocurre nada. Por otra parte, el planificador de viajes ofrece información sobre las rutas de bus disponibles, y este diario ha podido comprobar que funciona, si bien con atascos, para buscar un viaje entre A Coruña y Arteixo. Pero se limita a señalar las conexiones que existen, sin aclarar las frecuencias ni la hora a la que pasan. Introducir una fecha de consulta no discrimina las líneas que pasan ese día. La Xunta no dio ayer respuesta a este diario acerca del territorio que cubre la aplicación, cuándo empezará a funcionar la información en tiempo real, quién es el responsable del servicio y en qué condiciones y si están previstas mejoras en el futuro.