La Junta de Gobierno local aprobó ayer que la empresa pública Edar Bens S. A., que gestiona la depuradora de aguas residuales de la comarca, invierta algo más de medio millón de euros para construir unas compuertas en el colector de Riazor que eviten la entrada de agua marina. De acuerdo con el proyecto de construcción, el mar entra “prácticamente todos los días del año dos veces”, en la red de Bens, en cada marea alta. Este problema lleva produciéndose, presumiblemente, desde la inauguración de la planta en 2011, pues ya en octubre de 2012 hubo inspecciones para detectar infiltraciones en el colector. Según un informe de Augas de Galicia de 2017, que también señala infiltraciones desde el túnel de Pasaxe-Elviña, esto impide la depuración biológica del 70% del caudal que entra en la planta.

Esta deficiencia se debe a que el tratamiento completo de las aguas precisa de varias fases. En las primeras se decantan sólidos y partículas, desde pañales hasta arenas, pero en la segunda se introducen bacterias que ayudan a separar los residuos orgánicos. La presencia del agua marina les impide actuar correctamente, y finalizar la depuración antes de devolver el agua al mar. Además, reduce la vida útil de los equipos de la planta, produciendo un “incremento considerable” en los costes de mantenimiento, según Augas de Galicia.

La construcción de las compuertas se anunció en 2018, como parte del listado de inversiones del superávit del Gobierno de Marea, pero no se pudo ejecutar porque se incumplió el periodo de pago a proveedores. Posteriormente se incluyó en los presupuestos de 2020, como parte de los acuerdos entre Marea y el PSOE, pero el Gobierno local socialista derivó la partida prevista a los fondos del Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña (Presco), lo que motivó las críticas del otro partido.

La Junta de Gobierno local aprobó ayer que el coste, por la suma total de 521.567 euros, recaiga sobre la Edar Bens, pues, pese a que “fue objeto de controversia en el pasado” a quién le correspondería asumir el coste, un informe de 2017 del jefe del Departamento de Xestión Enerxética e Residuos Urbanos señala que las entradas se producen “desde dentro de las instalaciones de la propia empresa y no de la red de saneamiento del Ayuntamiento”.

La empresa es supramunicipal y da servicio a Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, además de depurar las aguas residuales coruñesas, pero el Concello de la ciudad tiene el 69% del capital. Edar Bens, por su parte, podrá introducir las modificaciones que considere oportunas en el proyecto, o incluso “elaborar y ejecutar otro que considere más oportuno” siempre que cumpla los mismos objetivos.

El proyecto ya elaborado plantea colocar una compuerta gestionada controlada por una cámara, que permanecerá cerrada y solo se abrirá cuando el nivel del agua residual sea mayor que el del mar. Actualmente ya hay compuertas de acometida, pero no se pueden cerrar sin permiso de vertido, y, según el proyecto, “en los últimos años no se han cerrado nunca”.

Retraso, sobrecoste y defectos

El proyecto de la depuradora de Bens fue declarada de interés general ya en 1996, pero no la obra no se adjudicó hasta 2004, y, aunque la duración prevista era de cuatro años, las pruebas no empezaron hasta 2010 y no empezó a funcionar hasta 2011. Ese mismo año, la Unión Europea multó a España porque varias ciudades, entre ellas A Coruña, deberían estar depurando aguas residuales desde el año 2001. Si bien el presupuesto original de la planta era de 70,3 millones de euros, y el del emisario, la instalación por la que las aguas depuradas se lanzan al mar, otros 17 millones, las obras costaron en conjunto casi 130 millones.

En 2013, cuando se formó la sociedad gestora de Bens y los ayuntamientos de la comarca empezaron a gestionar y financiar la planta en conjunto, un informe técnico reveló deficiencias, de las que la principal era una grieta en el emisario. En 2015 unos buzos entraron en este para arreglarlo. En dos ocasiones, en 2016 y 2018, la depuradora tuvo que verter directamente a la costa por obras.

La licitación de la reforma de Monte Alto, antes de verano

La Xunta de Goberno local autorizó ayer la licitación de las obras para la reforma del mercado de Monte Alto y su entorno, lo que incluye la escuela infantil y el espacio público. Fuentes municipales señalan que se prevé que la licitación se publique antes del 30 de junio. Con un presupuesto de 3,7 millones de euros, los trabajos se desarrollarán durante 24 meses. Durante este tiempo, y para evitar perjudicar a los comerciantes, el mercado se trasladará a la plaza Indalecio Prieto, donde continuará con su actividad hasta que finalicen las obras. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que “se cambia la imagen del inmueble”, que contará “con más zonas verdes” y un “aparcamiento más accesible”. El propósito de la remodelación de la plaza es acercar el mercado a la calle.

Luz verde a la renovación de los campos de A Torre

La Xunta de Goberno local ha dado luz verde a la licitación de los trabajos de renovación de los campos de la ciudad deportiva de A Torre. Con un presupuesto de un millón de euros, las obras permitirán que cuatro de los campos dispongan de hierba artificial, lo que permitirá también la práctica de rugby en estas instalaciones. También se instalará el riego automático y se renovarán los vestuarios dos y tres.