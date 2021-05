Vecinos y comerciantes de la plaza del Comercio dicen estar “cansados” de la situación que vienen experimentando con los jardines que ornamentan la zona desde 2015, cuando estos pasaron a ser de titularidad municipal. Denuncian que, a pesar de haberse comunicado en innumerables ocasiones con el Gobierno local desde entonces, el Concello no se ha hecho cargo del cuidado de las parcelas, con lo que la maleza ha crecido de forma descontrolada. Una coyuntura que, aseguran, deriva en problemas de suciedad y salubridad en los negocios y viviendas del entorno. “Estamos cansados de pedir que vengan a limpiar. Esos jardines pertenecían a la plaza del Comercio, pero en su momento se le cedieron al Concello. Vinieron, los instalaron y se olvidaron de ellos”, cuenta Alba Hernández, propietaria de un salón de estética en la zona y portavoz de los vecinos afectados.

Desde el Concello afirman que la concellería de Medio Ambiente acometerá mejoras en la zona tras haber ido a comprobar su estado, pero los vecinos insisten en la urgencia de la situación. “A mí me entraron a robar en el negocio, y como la maleza tapa la fachada, no se ve si hay alguien dentro, con lo que no se puede avisar”, denuncia Alba Hernández. El problema, asegura, es el mismo para los vecinos que habitan los bajos de los edificios.

En su caso, indica, el problema de la maleza de las parcelas provoca otros males a mayores. “Tengo que limpiar constantemente porque se me llena de bichos. Tenemos vídeos de gente que va ahí a mear, porque con la altura del matorral, no se ve. El otro día tuvimos que tirar una manta que encontramos ahí escondida”, lamenta. Dicen no comprender por qué el personal municipal se hace cargo del cuidado de la rotonda de la zona, pero no de la limpieza de los jardines.

Cualquier alternativa, apostillan, es mejor que la situación actual. “Pedimos que, si no los quieren limpiar, que al menos pongan unos setos que crezcan hasta cierta altura y se queden ahí”, proponen. Insisten en que el problema no es nuevo y aseveran que sus demandas llevan años siendo desoídas. “Aquí vienen de un partido, hablan con nosotros, se hacen la foto y se van. Luego vienen de otro diez días más tarde y lo mismo”, relata.