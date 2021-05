Una de cal y otra de arena. Así resumen hosteleros, comerciantes y autónomos la gestión municipal en estos dos primeros años de mandato. La crisis provocada por el coronavirus ha golpeado con fuerza a la economía de la ciudad y la respuesta del Concello, para muchos, ha llegado a destiempo. Reconocen que se han encontrado con buenas intenciones, pero algunas no han llegado a materializarse. “Están siendo unos años complicados y las empresas están muy tocadas. Las medidas que se han tomado han sido insuficientes”, expone el presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega), Alfonso Salazar, quien denuncia que “la ciudad está en parálisis”.

Para los hosteleros tampoco han sido tiempos fáciles. Lo cuenta Xabi Barral, exportavoz de la plataforma Shostalería, quien entiende que “la pandemia, para un Concello recién arrancado, es un marrón que nadie desea”, pero detalla que “faltó empatía y comunicación”. Insiste, como Salazar, en que “la ciudad no se puede parar”. “Las intenciones fueron buenas, pero no sirven de nada si los hechos no llegan reflejados en las cuentas de los particulares para salvar los negocios”, señala.

Barral indica, no obstante, que el Ejecutivo local, en ese tiempo, hizo cosas bien “como permitir a los pubs acogerse a la licencia de cafetería para poder abrir y facilitar espacio para las terrazas” de los locales. El hostelero siempre defendió la máxima de que “ante una situación excepcional, respuestas excepcionales”. Y eso fue lo que el sector pidió al Concello. “Pero no hubo diálogo real”, advierte. No dice lo mismo el presidente de la Confederación de Empresarios, Antonio Fontela, que asegura que entre la entidad y el Ayuntamiento ha habido “contacto permanente”.

El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, reconoce que “los bonos Presco fueron un éxito”. “Una gran ayuda y un impulso para que se consumiera más”, resume, y demanda que se abra una nueva convocatoria para seguir apoyando a los comerciantes. Boado critica, por otro lado, la gestión de las ayudas a los autónomos, que en algunos casos “llegaron tarde”. “Fue bastante complicado conseguir las ayudas y, después, tardaron mucho en pagarlas. Muchos comerciantes se quedaron sin ese dinero en el momento más importante”, recuerda, e insiste en que el proceso debería ser “más agil y sencillo”. Se fija, además, en la falta de actividad que hay en A Coruña desde que el coronavirus cambió la vida de todos. “La ayuda tiene que ir hacia los emprendedores que quieren abrir nuevos negocios. Debería hacerse un banco de locales para facilitar el acceso a estos con precios asequibles”, propone.

Desde Ascega manifiestan que “la ciudad no tiene rumbo”, pero son optimistas y creen que todavía hay margen de maniobra. “Quedan dos años de legislatura. Si las cosas no se están haciendo bien, hay tiempo suficiente para reconducirlas”, opina Alfonso Salazar, que destaca que, para mejorar, “la ciudad tiene que ser gestionada como una empresa” porque ahora mismo “se está haciendo un daño terrible a la economía”.