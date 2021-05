Se gobernar non é unha tarefa sinxela, menos o é cando toca lidiar cunha pandemia. A COVID-19 marcará a historia do actual mandato. As prioridades mudaron en marzo do 2020, centrando a acción municipal na protección e na recuperación. Mais a pandemia non freou os plans de Inés Rey de impulsar o desenvolvemento da cidade.

En só dous anos Inés Rey mobilizou investimentos na A Coruña que superan os 700 millóns de euros, sendo quen de poñer de acordo a Administracións de distintas cores. Proxectos da máxima relevancia están hoxe encarrilados: o enlace ferroviario a Langosteira, a intermodal, o saneamento da ría, Alfonso Molina, a ponte da Pasaxe, o novo Chuac... Moi poucos alcaldes conseguiron tanto en tan pouco tempo.

O diálogo deu os seus froitos, mais tamén o fixo a renovada xestión municipal establecida por Inés Rey. O investimento nos barrios da cidade superou os 36 millóns de euros, puxéronse en marcha actuaciones esenciais para redefinir a mobilidade e axilizouse a contratación de obras e servizos para contribuír a crear unha cidade mellor, mais tamén para xerar emprego e riqueza, hoxe máis precisos que nunca, acurtando os prazos no pago a proveedores e licitando contratos de servizos que superan os 37 millóns de euros ao ano e dan emprego a máis de 800 traballadores. Hoxe está en marcha a renovación integral dos mercados de Durmideiras e de Monte Alto, e por fin abrirá ao público o centro deportivo do Castrillón.

O último ano foi especialmente difícil. Houbo que adaptar os plans á situación e redefinir as prioridades. De feito, o maior investimento no ecuador do mandato foi o plan de protección e reactivación económica, un plan, loxicamente, non previsto no 2019. Malia todo, nestes dous anos Inés Rey ten contribuído decisivamente a asentar uns cimentos firmes para un crecemento sostido. Cimentos que sentou aplicando políticas progresistas e chegando a acordos nese arco tanto coa Marea Atlántica coma co BNG, mais tamén, puntualmente, co PP, sendo quen de poñer os intereses da cidade por riba de calquera outros. O camiño está perfectamente trazado para os vindeiros anos e é, ademais, un camiño ilusionante.