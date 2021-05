Hai dous anos, a investidura de Inés Rey, produto da onda gañadora de Pedro Sánchez, chegou cun mandato claro da veciñanza: o do entendemento pola esquerda entre diferentes forzas políticas. As urnas déronlle a maioría absoluta á suma do PSOE e a Marea Atlántica, non ao PSOE en solitario. E nós quixemos escoitar ese mandato. Chegamos a acordos co Partido Socialista na investidura, nas ordenanzas fiscais, nos orzamentos para 2020, no Presco...

Acordos que non tiveron contrapartida. Todos eses acordos foron primeiro incumpridos e agora xa directamente ignorados. Desde setembro de 2020, a alcaldesa deixou de dialogar coas forzas que lle deron a investidura e puxo rumbo á dereita.

Nesa data incorporou ilegalmente unha edil de Ciudadanos no seu goberno. E menos dun mes despois dinamitou todas as pontes anunciando de xeito unilateral que non habería orzamentos en 2021. Hoxe, a cidade está a pagar as consecuencias, especialmente os sectores máis golpeados pola crise, como a hostalería e a cultura.

Inés Rey non ten un proxecto para A Coruña, pero si ten unha axenda persoal. Ladrillo, construción e especulación inmobiliaria. Por moito que a disimule con propaganda, é evidente desde o porto a Percebeiras. Aí vai rapidísimo. O resto permanece conxelado.

Segue pagando as axudas do plan de rescate de 2020, sen ningunha empatía con quen peor o pasa. Das políticas para a vivenda, a cidade verde ou a transparencia, nada, só un constante retroceso democrático. Das políticas progresistas coas que se presentou ás eleccións en 2019, nin rastro. Só unha enorme decepción.