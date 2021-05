Chegados á metade do mandato municipal, toca facer as seguintes reflexións sobre a xestión do goberno de Inés Rey. Podemos Coruña aterra hai seis meses na Corporación a través da concelleira non adscrita, Isabel Faraldo e atópase cun panorama, cando menos, abraiante: cuns orzamentos prorrogados, nunha loita absurda a tenor duns convenios paralizados, un plan de recuperación económica e social pola pandemia, o Presco, tardío xa na metade do ano en curso, e cunha política municipal sen as lentes postas nas necesidades dos barrios.

É unha evidencia que o bipartidismo está xa fóra de xogo e que a política actual pasa por negociacións e pactos entre grupos, parecendo que algúns actores non son aínda conscientes desta realidade política. O pacto á coruñesa entre Marea e o PSOE, así o nomearon, non deu máis resultados para a ciudadanía que nomear alcaldesa a Inés Rey.

Máis asuntos: o porto é o gran proxecto do futuro, e debe ter como horizonte a economía do mar coas súas enormes posibilidades que se abren no seu deseño e reordenación; e a ampliación do hospital pode e debe ser correxida para unha instalación sanitaria á altura do que a cidade e o seu entorno merecen. A precipitación terá consecuencias negativas.

Ante un goberno illado e nada dialogante, sen resposta social á altura do que estamos a ver desde o Goberno do Estado, a nosa intención é amosar a conveniencia da nosa presencia nas institucións como forza impulsadora e propiciadora de políticas progresistas, evitando ou denunciando ás políticas urbanísticas do pasado que tanto lle custaron á ciudadanía coruñesa como o caso de Percebeiras ou os plans para os peiraos de San Diego.