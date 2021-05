La calle San Andrés es peatonal los sábados por la tarde desde finales del año pasado, además de los domingos desde abril. Turismos, buses, taxis y otros vehículos de motor no pueden circular en esas franjas del día, aunque sí las bicicletas. Pero hay algunos conductores que no atienden a las restricciones, impuestas en este caso por el Concello para fomentar los desplazamientos a pie en el centro de la ciudad y limitar el uso del coche privado. El sábado por la tarde circularon al menos dos motos por un tramo de San Andrés, sin ningún otro vehículo de motor en la vía, ante la sorpresa de algunos peatones, que les recriminaron que no hicieran caso de la restricción.