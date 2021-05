La alcaldesa, Inés Rey, volvió a explicar ayer que el Concello cerrará las playas en la noche de San Juan para evitar aglomeraciones y no permitirá que se hagan hogueras. Después de que la Xunta anunciase de que las hogueras podrán celebrarse en formato reducido si los ayuntamientos lo permiten, Rey recordó que “la pandemia no ha acabado”, por lo que el San Juan coruñés se celebrará en los barrios, con pequeñas reuniones, como ocurrió el año pasado. Para las fiestas de verano, el Gobierno local está preparando un “programa acorde a la situación”, aunque todavía no ha concretado si habrá conciertos o si se podrá celebrar la Feria Medieval.