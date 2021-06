El PP ha presentado una moción para que se pueda debatir en el próximo pleno, que se celebrará el jueves, para instar al Gobierno del Estado a que no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por el referéndum.

“Ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto sino ante un pago político, el grupo popular, a través de la moción, insta al Gobierno a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado no solo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir”, explican desde el Partido Popular.

El PP remarca que, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo, se oponen al indulto y se quejan de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había garantizado que las condenas serían cumplidas íntegramente.