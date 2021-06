El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, utiliza twitter para informar de sus intervenciones y presentaciones de nuevos proyectos. Lo que no esperaba es que una de sus frases acabase en chiste. Quiso etiquetar en su publicación al Secretario de Estado de telecomunicaciones, Roberto Sánchez, con el que acudió a un acto, pero en realidad puso el twitter del periodista de la Ser con el mismo nombre. Al locutor no se le escapó la mención y contestó con humor: “No sé si me viene bien... No entraba en mis planes”. Miñones le pidió disculpas por el error, pero a Roberto Sánchez, el periodista, no le importó: “Ha dado para un rato divertido”.