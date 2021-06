Es raro que no haya pleno municipal sin asuntos —principalmente mociones y preguntas— vinculados al transporte público. La oposición es recurrente en una cuestión, la reestructuración del mapa de líneas, que ni en el mandato anterior ni en el actual, en los que se anunció, se ha llevado a cabo. Ayer el BNG preguntó qué medidas quiere impulsar el Gobierno local para fomentar el uso del bus urbano. El concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, respondió de nuevo sin mucha concreción respecto al previsto cambio en las líneas en el que trabaja su departamento, aunque adelantó que las líneas 14 y 11 serán las primeras en experimentar variaciones.

La novedad se quedó ahí. Villoslada no apuntó plazos tras decir que el nuevo mapa de líneas “se está terminando” y que la modificación será “relevante” aunque no drástica. La 14 es la línea que más usuarios absorbe, con alrededor de 2,5 millones al año, y cruza la ciudad a través de la ronda de Outeiro. El edil no detalló si ampliará su recorrido, que tiene como extremos Pablo Iglesias y Os Rosales y pasa por muchos barrios de la ciudad.

La 11, que va de Marineda City hasta Monte Alto, tendrá “mejoras”, comentó el concejal. Ya a comienzos de este año en otro pleno avanzó que esta línea se adaptaría a “una modalidad exprés que reduciría los tiempos de espera”, previsión que también apuntó en la Mesa pola Mobilidade Sostible. En aquella ocasión dijo que la línea 21 tendría “cambios importantes”, en atención a una demanda de la asociación de vecinos de Novo Mesoiro. Ayer indicó que se ha diseñado “una mejora en la conectividad” entre las zonas de Mesoiro, Pocomaco y Someso.

“Queda mucho por hacer y seguimos trabajando”, admitió Villoslada, que dijo que una aspiración inmediata del Concello es “reforzar la confianza en el uso del transporte público” porque su ocupación actual es del 62%. La concejal del BNG Avia Veira recordó también que el Gobierno local no ha avanzado en la implantación del carril bus y que tan solo planifica una plataforma similar en Juan Flórez.

Aparcamientos, de la “supresión masiva” al “bulo”

El PP y el Gobierno local se enfrascaron en un duelo de cifras con motivo de la supresión de plazas de aparcamiento en distintas zonas de la ciudad donde el Ejecutivo promueve actuaciones de peatonalización, asunto que enfrentó a los mismos grupos en otros plenos. Los conservadores denuncian la “eliminación masiva”, de hasta 730 plazas en la vía pública, sin que el Gobierno local ofrezca alternativas, mientras que el concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, califica de “bulo” los cálculos de los populares. El edil del PP Antonio Deus acusó al Ejecutivo municipal de no consultar con los vecinos afectados la supresión de los estacionamientos. Villoslada negó que el Concello llevase a cabo una eliminación masiva de plazas y apuntó que solo se quitaron 17 de los 35.000 espacios no regulados, 19 de residentes y un centenar de la ORA. Además reprochó a Deus, que admitió haber contado él mismo las plazas suprimidas, de no contar la habilitación de nuevos espacios o del cambio de plazas en paralelo a batería, con lo que se gana más superficie para el aparcamiento.