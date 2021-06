El futuro y la transformación del campo y del sector primario pasan, inevitablemente, por que haya quien apueste por formarse e innovar. Tres jóvenes ingenieros agrónomos de A Coruña, Santiago y Chantada dan testimonio fiel de que el agro gallego puede tener un futuro prometedor. Con solo 23 años, Roberto López-Toja, Antón Polo y Brais Pérez están detrás del último experimento de Larsa: los yogures con sabores a flores típicas de Galicia, entre los que se encuentran la del sabugueiro, la violeta y el toxo. Un producto innovador, y en cierta medida arriesgado, al que muchos consumidores ya han dado su visto bueno.

El coruñés Roberto López tuvo claro, desde pequeño, que lo suyo era el campo y sus potencialidades. En la ingeniería agrónoma, titulación en la que se graduó el año pasado, encontró la herramienta idónea para hacer realidad sus muchas ideas, y en la materia prima gallega, el mejor de los materiales sobre los que ponerse a trabajar. “La gente tiene que entender que la ingeniería agrónoma no es solo agricultura y ganadería, también supone la posibilidad de ir al supermercado y conocer lo que comemos, la capacidad de sacar buenos productos”, asegura el joven.

El yogur, cuyo sabor recuerda a esas flores con las que cualquiera podría toparse en los pastos gallegos es la primera de las aportaciones del grupo que llega, finalmente, al mercado. Lo hace a través del concurso Impulsando Galicia, que Larsa convoca con el objetivo de fomentar la innovación en el campo gallego y en el que los tres jóvenes ingenieros agrónomos resultaron vencedores este año. No era la primera vez que lo intentaban. “El año pasado quedamos segundos, con un kéfir enriquecido. Este año, buscamos una idea con la que no innovábamos en el proceso productivo, sino en el producto final. Nos adaptábamos a la empresa”, explica López-Toja. Antes de eso, estudiaron a fondo el mercado del yogur en Galicia y comprobaron que la clave estaba en dejar volar su imaginación en cuanto al sabor, y que la forma de hacerlo residía en un elemento cada vez más presente en la cocina, aunque a priori no comestible: las flores. “El consumo de flores está a la orden del día en hostelería y restauración. Lo queríamos vincular a nuestra filosofía: de Galicia para el mundo”, añade el joven.

Los sabores finales, toxo e verbena, violetas y sabugueiro, fueron los escogidos por contar con un componente tan simple como la familiaridad. “Son las flores más características del campo en Galicia. Se pueden encontrar en los pastos, no hay que alterar el medio ambiente ni cultivarlas, la naturaleza gallega las pone a tu disposición. Más que sabores, son experiencias: el toxo recuerda a la vainilla, la violeta a frutos rojos y el sabugueiro a los cítricos”, señala López-Toja.

Esta es tan solo la primera de las apuestas del equipo de ingenieros agrónomos por la innovación en el sector a través de productos endémicos de la tierra, que señalan como una fortaleza todavía inexplorada en la producción gallega. Los tres trabajan, actualmente, en empresas punteras del sector alimentario gallego. “En este sector no hay casi paro, hay que apostar por esto y por el desarrollo de la marca Galicia. Es un sector que no nota la crisis, no entiende de presente, pasado o futuro, pero solo si va de la mano de la innovación”, advierte el ingeniero agrónomo, que insiste en el que en el futuro del gremio pasa, además, por la transformación ecológica del agro y el valor añadido de lo autóctono.

“El futuro de esto no vendrá quizás por vender leche UHT (ultrapasteurizada) por 30 céntimos. Prefiero vender un yogur por un euro, pero cuyo proceso de fabricación haya dado trabajo a ocho personas de aquí”, propone.