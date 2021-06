El cómico Jorge Ponce visitó el jueves la ciudad para resarcir a A Coruña de “las faltadas” que había dicho de las provincias de España en el programa La Resistencia. En la inauguración de la valla con su cara en Linares Rivas, Ponce preguntó a Inés Rey qué se sentía al ser la alcaldesa de una ciudad bonita, aunque no tanto como Santiago o Vigo, a lo que la regidora municipal contestó: “Vigo es tan bonita tan bonita que la tienen que llenar de luces para que no se vea”. No fue la única “faltada” de Rey, que cuando Ponce le preguntó qué significaba parvo, ella le dijo: “Tonto, como tú”. Ponce es nuestro parvo preferido y su cara está ya también en el Millenium y en Juan Flórez.