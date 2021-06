Un turismo cruza la mediana en el interior del túnel de la Marina y regresa a su carril poco antes de que aparezca otro coche en sentido contrario. Otro turismo, a mayor velocidad, derrapa sobre la línea que separa los dos sentidos de circulación del vial subterráneo y pierde el control del volante. Un motorista se va al suelo al tomar una curva casi al mismo tiempo en que un vehículo circula de frente. Una furgoneta roza una pared del túnel y vuelca muy pegada a un turismo que se ve obligado a detenerse y encender las luces de emergencia. El exceso de velocidad hace dar media vuelta de campana a otro coche al entrar en la curva. La Policía Local difunde desde este lunes en sus redes y canales un vídeo de casi un minuto de duración en el que recoge estos cinco percances y accidentes en el vial que enlaza la avenida do Porto con As Atochas por un lado y As Ánimas por otro. El fin no es otro que instar a los conductores a respetar los límites de velocidad. “Una imagen vale más que mil palabras”, señala el 092 para acompañar las grabaciones tomadas por las cámaras.

Calmar el tráfico y reducir la siniestralidad. Son otros objetivos de esta campaña de seguridad vial. “Se trata de ver el efecto que puede producir un leve exceso en la velocidad”, comenta José Manuel Rico, inspector principal de Tráfico de la Policía Local. Los vehículos accidentados en el túnel de la Marina no circulaban a gran velocidad, cuenta, pero superaron ligeramente los límites de 30 o 50 kilómetros por hora, según el tramo, y sus conductores se llevaron un buen susto. Ninguno sufrió lesiones.

“Buscamos imágenes impactantes para llamar la atención de la gente”, explica Rico. El 092 y el departamento municipal de Movilidad consensuaron la idea y escogieron el túnel de la Marina como lugar del que emitir imágenes porque es uno de los puntos donde los efectivos policiales hacen controles de velocidad y en el que hay instalado un radar alternativamente en cada extremo del vial.