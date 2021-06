Para hacer un videoclip en plena pandemia y con la obligada distancia social, a Silvia Penide se le ocurrió que fuesen sus seguidores quienes le mandasen sus abrazos y, desde ayer, ya se puede ver en Youtube el resultado de El Efecto Boomerang, la canción que comparte con Víctor Manuel, pero también con las personas a las que este tema acompañó durante la pandemia.

Cada uno eligió al conviviente que quiso, los hay que se abrazan a su pareja, a sus hijos, a sus gatos y perros, pero también quien recorre con sus brazos el cuerpo de una guitarra, el del tarro de una planta, el de un árbol, el de sus muñecos preferidos e, incluso, sopas de letras, todas las que caben en un abrazo de abuela.

Cuenta la artista de Meicende que la idea se le ocurrió cuando, en plena pandemia, se le hizo “raro” ver en televisión a personas que se abrazaban con normalidad, porque eran convivientes, y es que ella comparte hogar con su gato Ludovic, que también aparece en el videoclip. “Salimos cuatro generaciones de Penide dos primas mellizas, mi tía, mi abuela, que no es Penide, pero como si lo fuera, y yo”, relata la artista, que se encontró por sorpresa con este vídeo, porque su abuela vive sola y no esperaba que su tía, que se encarga de llevarle la compra, la grabase abrazada a sus sopas de letras.

Al principio, cuando propuso la idea en redes sociales, no se esperaba que llegasen decenas de vídeos de todas las partes del mundo, creía que se animarían algunos de sus amigos, familiares y pocos más, pero, con el paso de los días, empezó a recibir abrazos de Turquía, México, Italia, Bélgica... “Hubo gente de la que hacía tiempo que no sabía nada que volvió a contactar conmigo, de Madrid... También gente que no veo nunca y que, de repente, me mandó el vídeo, incluso una chica que siempre venía a mis conciertos con su novio, se casaron y siguieron viviendo y, ahora, me mandaron el vídeo con su bebé”, comenta Penide.

En el montaje, realizado por Lara Capeáns, intentaron meter a todos los que enviaron su abrazo, incluso algunos, como el del exconcejal socialista Fito Ferreiro, casi sobre la bocina, cuando ya estaban a punto de editar el material.

Asegura Silvia Penide que fue “muy emocionante” todo el proceso que conllevó Los días de plomo, nacido durante el confinamiento, un disco que se cierra con la colaboración con Víctor Manuel y que es una manera también de rendir homenaje a su anterior trabajo discográfico que, por la pandemia, se quedó sin gira. Fue durante el confinamiento cuando se gestó la colaboración y también la idea de que hay muchos convivientes que no han tenido que prescindir de los abrazos y que mostrarlos sería un soplo de esperanza para todos aquellos que tanto los echan de menos y que van recuperando poco a poco.

Penide, que no tuvo que frenar su actividad en seco durante el confinamiento, ya que pudo grabar este disco y puso en marcha iniciativas como videocanciones dedicadas o conciertos particulares —que mantendrá también este verano— reivindica la cultura segura y de calidad. “No me vale un sálvese quien pueda, tenemos que luchar por que vaya a mejor”, comenta.

Aunque no era su intención que sus seguidores llorasen al ver el vídeo, el mensaje de la emoción que les produce verlo es el más repetido desde que, ayer por la mañana, lo colgaron en redes sociales. “Llevamos muchos meses aguantando muy enteros y es muy sano dejarse llevar por esa emoción que tenemos dentro”, relata. Para saber qué opina Víctor Manuel todavía habrá que esperar a que conteste al correo que Penide le ha mandado con el enlace del vídeo en el que ambos cantan eso de “tú sabes que tú puedes”.