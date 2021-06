“He vivido momentos de película de terror, como cuando fui secuestrada y atracada en mi propia casa. Y otros de cuento de hadas como mi boda, el nacimiento de mis hijos o la actuación con dos de mis ídolos musicales: Omar Alfanno y Pablo Milanés”, afirmó ayer Oliva Figueira, exvicepresidenta de la Fundación del Deportivo, durante la presentación del libro Amor por la vida, en el que recoge su experiencia vital. El establecimiento Finca Montesqueiro fue el lugar elegido para desarrollar este acto, que también fue retransmitido por streaming.

“Mi vida ha sido cualquier cosa menos aburrida, por eso, durante cinco meses, me he dedicado con pasión a remover el pasado”, explicó la también esposa de José Caamaño, fundador del grupo empresarial para justificar la apuesta por escribir sus memorias, en las que relata también la creación del Grupo Caamaño y su paso por la fundación del Deportivo.

“He trabajado mucho y he hecho un poco de todo: llamaba las vacas cuando mis padres araban la tierra, tricoté en el taller de la querida Lucita Calviño, fregué y fui camarera en el restaurante de mis suegros y ayudé a mi marido en los primeros compases de lo que terminó siendo el Grupo Caamaño. A bordo de un camión, he recorrido toda España y media Europa. Realicé tareas administrativas y manuales. Hice de ama de casa y me preocupé y ocupé de la educación de mis hijos”, dijo Figueira, de cuya vida también hablaron sus dos prologuistas, Norberto Rodríguez y Paco Docampo, y Paco Zas, expresidente del Deportivo.