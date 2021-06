El presidente provincial del PP, Diego Calvo, participó ayer en la recogida de firmas que realizó esta formación en la Marina en contra de los indultos que el Gobierno solicitará para los dirigentes independentistas catalanes. Calvo manifestó su rechazo a esta medida al entender que no se dan las condiciones para aplicarla porque los condenados “ni siquiera los solicitaron y no solo no pidieron perdón ni se arrepintieron, si no que aseguraron que volverán a hacerlo una vez estén libres”. También aseguró que “la mayor parte de la población está en contra de los indultos y que esta es una cuestión “de sentido común”.