Primero con la película Parásitos, después con el grupo musical TXT. Corea del Sur se rinde al sabor de las patatas fritas coruñesas de Bonilla a la Vista, consolidadas en el extranjero. En el último videoclip de esta banda juvenil de estilo Kpop, el de la canción Lovesong (I know I love you), de su último disco, The Chaos Chapter: FREEZE, se puede ver a uno de sus integrantes con una lata de patatas Bonilla entre el pecho y el brazo.

A partir del minuto 2:30 del videoclip y hasta el 2:45, el joven de la banda entra en una habitación con una lata de Bonilla a la Vista, de la que va come sentado en una cama junto a sus cuatro compañeros. Es solo un plano intercalado por una imagen más cercana del chico comiendo una patata.

TXT, acrónimo de Tomorrow X Together, es una de las bandas de jóvenes más destacadas del momento dentro del género musical, con millones de seguidores en todo el mundo. El videoclip entró en el Top 10 internacional en menos de 24 horas y ya supera los 20 millones y medio de visualizaciones en Youtube.

Las patatas fritas Bonilla a la Vista, pueden encontrarse en más de 20 países, entre ellos Alemania, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos y Corea del Sur, uno de los mayores clientes de la marca coruñesa. La oscarizada Parásitos, mejor película en 2020, incluía una escena en la que en una vivienda los protagonistas consumían también patatas Bonilla.