Carlos del Río fue uno de los fundadores, en 1990, de la banda de rock viguesa Los Motores. Este viernes presentan su álbum 30 años inmortales, con un concierto a las 19.00 horas en el FNAC, que precisa inscripción previa en culturafnac.es. Será su último disco de estudio.

¿Por qué el último?

Por muchas cosas, entre ellas que llevamos ya 32 años, y también por tema médico. Hasta hace no mucho estuve en silla de ruedas y no estoy para llevar una guitarra de cuatro kilos durante horas. Preferimos dejarlo en un buen momento que arrastrarnos por los escenarios. Ahora haremos una gira de despedida, que nos llevará un par de años.

¿Qué le ha traído de bueno la música y qué le ha obligado a sacrificar?

Bueno, muchísimas cosas, si no no estaríamos 32 años así. Subirse a un escenario es como una droga. Hemos tocado con todos los artistas de rock en España y nos ha dado muchos amigos, mucha gente que te conoce, quiere y sigue. ¿Sacrificar? En mi caso, casi todo. La carrera, salir con los amigos de joven... E incluso en los primeros años de mi hijo tampoco estuve a lo que tenía que estar por dedicarle toda mi vida a la música. Pero sarna con gusto no pica, decía mi abuela. Y están los seguidores. Ha habido discos que hemos vendido mucho, en otros nos hemos dado el castañazo, pero nunca hemos sido abandonados por la gente.

Ahora hay nuevos estilos diferentes al rock. ¿Siguen viéndose chavales de 18 años en los conciertos?

Tenemos un público con cierta edad. Nos cuesta un poco enganchar con la gente más joven, el motivo que no lo sé, pero los seguidores traen a sus hijos y cada vez vienen más jóvenes a nuestros conciertos, así que algo estaremos haciendo bien. Pero no somos muy conscientes de qué: hacemos lo que nos gusta y apetece, sin pensar a quién va dirigido. Las nuevas generaciones son muy inteligentes, y saben lo que quieren y no quieren escuchar.

¿Qué temas han ido surgiendo en sus canciones con la edad?

Hablábamos de aquellas de la opresión, la vivienda, el trabajo... ¡Y seguimos igual! Para que haya ricos, a narices tiene que haber pobres. Hay cosas que no cambian, y nosotros no nos vamos a cansar de decirlas. Otra cosa es que nos hagan caso. Pero son nuestras convicciones y hay que hacer de lo que se está convencido.

¿Qué convicciones han guiado al grupo? ¿Para qué sirve la música, además de para divertirse?

Cada uno hace lo que quiere, pero yo no concibo una canción sin una música que me resulte agradable y una letra sin mensaje. Si todas las letras van de cosas banales, sin más efecto que pasárselo bien... Para todo hay un tiempo, pero hay bandas que solo hablan de lo bonito que está el sol y de lo bonito que es irse con chicas a tomar copas. Nosotros no podemos hablar de eso, porque vivimos otra sociedad diferente a lo que esta gente vive.

¿Hablar de temas duros en la música, convertirlos en arte, es quizás exorcizarlos? ¿O difundirlos?

Pretendemos es que nuestro mensaje llegue a la más gente posible, pero para esto tienes que estar abierto a escuchar estas cosas. Si estás viviendo cómodamente y todo te va bien, esto te sonará a chino. Pero Barcos naufragados, que es sobre la expropiación de viviendas, si tienes un caso cercano, te llegará más. A nosotros nos escucha quien quiere escucharnos. Hay quien piensa que todo va bien, o no, pero no le interesa luchar. Es respetable también.

¿Cómo ve el panorama de rock?

Un poco triste. Los festivales y promotores suelen apostar por gente con un nombre, y siempre estamos los mismos. Nos beneficiamos de eso, pero el problema del rock en España es no se les abren las puertas a las nuevas bandas. Algún día no estaremos, y ¿quién va a tocar? ¿Cuántos grupos han salido grupos de rock en Vigo desde que salimos nosotros? Me sobran dedos de una mano. Y en A Coruña, no digamos. ¡Y hay una cantera impresionante! Pero no son apoyados. Ni por bandas con más tirón, ni por los ayuntamientos, ni por el pueblo, que no va a verlos.

¿Y se arriesga menos? Por ejemplo, haciendo conciertos tributo.

Casi hay más bandas tributo que originales, estoy pensando en hacer una de mí mismo. Yo lo entiendo. Los chavales que no salen del ensayo nunca dicen: “si hago un tributo toco y cobro”. Ahora, eso destroza la originalidad y el arte. Y ya es el colmo cuando se disfrazan.

En esta gira harán conciertos en formato acústico.

Con la pandemia se reducen los aforos, y hay que rebajar costes. Te dicen, vente con dos o tres del grupo o no traigas el follón del eléctrico. Todos estamos haciendo acústico. Ahora, yo creo que este formato ha venido para quedarse.

¿Y usted qué prefiere?

Nosotros en las venas tenemos cables, no se conciben Los Motores sin mucho ruido. Pero esto es una experiencia bonita, te hace arreglar las canciones.