A mitad de camino, en el ecuador del mandato, la alcaldesa, Inés Rey, mira hacia delante con el retrovisor puesto. En los dos próximos años apuesta por afianzar un modelo de ciudad del que ya ha levantado sus pilares en los dos primeros ejercicios. Movilidad, bienestar social, sostenibilidad ambiental y servicios en los barrios ocupan el capítulo de retos, donde tiene cabida un nuevo presupuesto. Sin ánimo de “autocomplacencia”, insistió, en la mirada atrás encuentra “una ciudad más humana, solidaria, con más oportunidades y dialogante”. Rey, en solitario en el interior de la Casa de los Peces, hizo balance de la gestión de su gobierno tras una reunión de trabajo con su equipo en la instalación del paseo marítimo.

E Economía. La alcaldesa echó mano de cifras y de implicación administrativa para exponer la “dinamización económica” experimentada por la ciudad: 1.553 licencias de actividad, 1.279 permisos de obra, 243 empleos a través del programa Coruña Suma, apoyo a la Ciudad de las TIC, impulso al turismo con la creación de la fundación Coruña Convention Bureau, apertura progresiva de la fachada marítima.

E Solidaridad. La respuesta del Ejecutivo a la pandemia anima a Inés Rey a mostrar músculo: “Somos la ciudad gallega que más invierte en bienestar social. En 2020 fuimos los primeros en presentar un Presco (plan de rescate para los sectores más castigados) y repetiremos en 2021; con los dos planes superaremos los 20 millones de euros. Ningún concello en Galicia movilizó esa cantidad de recursos”, destacó. El Gobierno local prevé cerrar este mes el nuevo Presco, que anunció a finales del año pasado, tras algunos desencuentros con los grupos de la oposición.

E Humanización. Es decir, “ganar espacio para las personas”, lo que se traduce en casi 31.000 metros cuadrados de nuevos espacios peatonales y 419 actuaciones “de calidad urbana” por valor de 29 millones de euros. El Concello detalla en un dosier las peatonalizaciones provisionales y definitivas en once puntos de la ciudad y Rey resalta que hasta 2023 se ampliará la superficie peatonal hasta los 45.000 metros cuadrados. “Queremos una ciudad en la que calles y plazas dejen de ser un lugar de paso y sean un lugar en el que estar”, proclama la regidora, que defiende la bici como medio de transporte y la apertura de espacios libres de tráfico.

E Barrios. “A Coruña debe ser una ciudad con servicios en todos los barrios”, aspira Rey, que pone cifra de inversión: 50 millones para iniciativas “ya licitadas, adjudicadas o en proyecto”. Pone ejemplos: desde la reforma del mercado de Monte Alto al centro juvenil que dará uso a las Naves de Metrosidero, pasando por la renovación de 21.000 puntos de luz, el aumento de bicicletas y estaciones de BiciCoruña y mejoras en la pavimentación.

E Ciudad “verde y limpia”. Los jardines de Méndez Núñez, el bosque de Feáns, el plan director de Santa Margarita, el jardín de San Carlos. En estos ámbitos habrá mejoras, avanzó la regidora, así como en instalaciones deportivas en Eirís, O Castrillón y la zona de la Torre.

E Presupuesto. Con las cuentas de 2020 prorrogadas en 2021 —objeto de críticas frecuentes de la oposición—, que haya nuevo presupuesto en 2022 es otra aspiración del Gobierno de Inés Rey. “Todos los grupos se ofrecieron a negociar unas nuevas cuentas, recogemos esa oferta como oportunidad para iniciar el próximo curso en septiembre con la intención de aprobar un presupuesto”, señala Rey, que advierte al PP de que el nuevo documento no puede estar condicionado por la bajada de impuestos que reclama: “Si no hay ingresos no hay gastos. No hagamos declaraciones demagógicas sin rigor”.

Dos maneras de interpretar el diálogo

El contraste más fuerte entre el balance de gestión que hizo el Gobierno local y el PP, el grupo de la oposición con mayor representación, concierne al diálogo, que Inés Rey destaca como uno de los “ejes” de su mandato y que Rosa Gallego, portavoz popular, no advierte en absoluto en la alcadesa y su equipo. Para Rey, la relación con el resto de fuerzas política o administraciones ha supuesto inversiones en la ciudad valoradas en más de 700 millones de euros, ya que incluye proyectos anunciados en los últimos dos años como la construcción de la estación intermodal o el nuevo hospital y la reforma de Alfonso Molina, cuyas obras serán largas y de las que se desconoce aún su arranque. La alcaldesa, además, interpreta el alto número de asuntos plenarios aprobados en los plenos de la Corporación como la réplica a las críticas por la falta de diálogo que le dedica el PP. Ayer repitió que de 111 temas expuestos en los plenos se aprobaron 110, 43 de ellos por unanimidad. “Es de justicia agradecer a la oposición, en especial a las fuerzas progresistas, su colaboración y apoyo para afrontar las inversiones y planes que pusimos sobre la mesa hasta ahora”, destacó Rey. Gallego apunta que el Gobierno local “no puede tener queja” del PP por el respaldo dado a diversos asuntos importantes para la ciudad, pero censura que la alcaldesa no muestre actitud dialogante con la oposición: “Rey no ha convocado ni una vez a los portavoces para tratar los temas de ciudad, o al menos a nosotros no nos ha llamado ni una vez, lo que sí hacía Xulio Ferreiro. No he entrado en su despacho”.