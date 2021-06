Los edificios de viviendas en las dos parcelas de A Maestranza tendrán planta baja y cinco alturas

Los edificios de viviendas que la empresa Lipromo prevé construir en dos parcelas de su propiedad en A Maestranza tendrán una planta baja y cinco alturas cada uno, al igual que el bloque de pisos más próximo, el número 5 de la calle Maestranza. Uno de los solares, en donde no se han hallado restos arqueológicos, será ocupado por una construcción en forma de Z. El otro terreno, en forma de L, en el que hay vestigios de la antigua muralla de la ciudad, será dividido en dos fincas, según afirma el Gobierno local sobre el futuro del ámbito: en una se edificará y la otra quedaría libre, de acuerdo con el pacto al que pretende llegar el Concello con la promotora .

El Ejecutivo local aprobó ayer el estudio de detalle y la alcaldesa, Inés Rey, confirmó que las dos partes tratan de llegar a un pacto para la liberación de parte de una de las parcelas con una permuta de suelo en otro barrio de la ciudad. “Tenemos una idea y estamos negociando. Seré prudente porque no está nada firmado”, comentó.

En este terreno el edificio residencial, de alrededor de medio centenar de pisos, se levantaría en paralelo a la avenida de Metrosidero, mientras que en el ángulo del cruce de esta vía con la calle Metrosidero, que en el plan especial de Maestranza de 1994 aparece ocupado por una edificación, se dejarían espacios libres.

El diseño sobre la mesa es de dos bloques separados entre sí por un patio de parcela abierto a la fachada en el cruce de las dos vías; la empresa aprovecharía uno de los volúmenes y en el otro —justo en el lugar donde aparecerían más restos, según apuntan los informes arqueológicos— el Concello podría disponer de ese espacio libre tras haber decidido compensar a la empresa en otra zona la edificabilidad que perdería en A Maestranza.

El solar en el que se construiría este bloque de viviendas tiene una superficie de 2.133 metros cuadrados y una edificabilidad de 12.155 con capacidad para unos 100 pisos, que serían menos con el traslado de la superficie para construir en la zona que negocian la empresa y el Concello, que tramita los permisos solicitados. El inmueble tiene también locales, garajes y trasteros.

La alcaldesa justificó que la reordenación en la zona pretende “adaptar el estudio de detalle a los planes especiales del ámbito [el PERI y el Pepri] para urbanizar unas fincas valladas, como estaba previsto en los acuerdos de 1994”.

Marea critica que se compense a la empresa con otro suelo para construir y el BNG defiende que las fincas sean públicas

La construcción de viviendas en la zona histórica de la ciudad encuentra la oposición de los grupos municipales de Marea Atlántica y el BNG, que rechazan la modificación urbanística en la que trabaja el Concello para permitir edificar a la empresa Lipromo, propietaria de las dos parcelas de A Maestranza. María García, portavoz de Marea, insta al Gobierno local a abordar un cambio en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja para limitar la construcción de pisos y duda de la reducción de edificabilidad en la zona. “De las permutas con la constructora para edificar en otras parcelas no hay más prueba que las declaraciones municipales. Lo único que se aprobó fue un estudio de detalle que no cambia para nada la edificabilidad prevista. Y nadie responde a las preguntas sobre cómo, cuándo y dónde se podrán trasladar los derechos para edificar. Creemos en cualquier caso que no se debería compensar a la empresa por la edificabilidad que pierda para proteger las murallas”, explicó ayer García. El BNG traslada críticas parecidas y defiende la titularidad pública de los solares de A Maestranza que vendió el Ministerio de Defensa. “Hay una responsabilidad compartida por parte de diferentes actores en la privatización de unos terrenos que deberían mantener su carácter público y, consecuentemente, pasar de Defensa al patrimonio municipal. Desde junio de 2019 tuvo tiempo la alcaldesa para negociar con el Estado la restitución de las fincas”, comentó la edil Avia Veira.