Este año no habrá hogueras en la playa por la noche de San Juan por segundo año consecutivo. La lógica manda que tampoco las haya, como consecuencia, en la camiseta que LA OPINIÓN ofrece cada año a sus lectores con motivo de la noite meiga. Su artífice, el diseñador David Pazos, del estudio Artsinners, tira de elementos típicos de la noche más larga del año en concreto, y de la ciudad de A Coruña en particular, para concebir el estampado elegido para la edición de 2021, la última, se espera, que transcurra en pandemia. “Una vez más, no podremos ir a la playa. La camiseta tiene elementos típicos coruñeses, como la sardina, la Torre, el mar, la calavera del escudo... es un poco más soft que la de otros años”, justifica el diseñador.

Lo escueto lo da la ausencia del fuego, que sí estuvo presente en el diseño del año pasado, en forma de un gran ave fénix que aventuraba un esperado resurgir tras el confinamiento, que ahora parece más cercano que nunca con los altos porcentajes de vacunación alcanzados diariamente y la progresiva relajación de las medidas sanitarias. “No vamos a pecar demasiado de optimistas, a ver si el año que viene tampoco se puede bajar a la playa. Es importante destacar que, pese a todo, el San Juan sigue ahí. No va a poder ser como todos los años, pero A Coruña lo sigue celebrando. Somos así de cabezotas”, asegura Pazos. El año que viene, con un poco de suerte, otro gallo cantará. Las cabezas de muchas personas ya se sitúan en el momento en el que se pueda dejar atrás la pesadilla del virus. También la de David Pazos. “Ya estamos pensando en el diseño del año que viene. Lo tenemos que petar, contamos con que sea la vuelta a la normalidad. Tenemos que ser más extremos, que haya más alegría”, adelanta. Quienes quieran adquirir la prenda todavía están a tiempo. El reparto de camisetas, para aquellos que lo hayan solicitado, comenzará a partir de mañana y se realizará por orden de reserva.

Para cualquier información o para realizar la reserva, los interesados pueden contactar con el departamento de distribución del periódico a través del teléfono 981 217 400.