La Policía Local de A Coruña colabora estos días con la Dirección General de Tráfico (DGT) en una campaña de controles de consumo de alcohol y drogas al volante que se desarrolla en A Coruña hasta el día 22 de junio. El 092 informa en sus redes sociales sobre esta campaña, cuyo lema es 'Márcate un 0' y que en A Coruña se difunde acompañada del mensaje "en la carretera no circulas solo". La policía municipal de A Coruña ha rescatado además el lema de una de las campañas de la DGT más recordadas dentro de sus iniciativas para prevenir el consumo de alcohol al volante: la protagonizada por el músico Stevie Wonder en 1985 con el lema "Si bebes, no conduzcas".