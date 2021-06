El área de Medio Ambiente ha creado la “oficina virtual de grafitis” a través de la cual se creará una base de datos de pintadas vandálicas, se identificará a los autores y se elaborarán informes periciales para la posterior tramitación de los expedientes sancionadores y la limpieza de fachadas de titularidad no municipal que linden con espacios de uso público. Todo ello permitirán trabajar a los equipos de limpieza, que actuarán por barrios, para acabar con ellos. De momento, el Concello ha identificado a una veintena de grafiteros.

La oficina cuenta, además de con técnicos de Medio Ambiente, con profesionales de la empresa Orion Analistas, que hace investigación criminológica y grafología para identificar a los autores; con la Patrulla Verde de la Policía Local; y con la UTE A Coruña Limpieza, que se encarga de la limpieza viaria.

“Es la primera oficina virtual de grafitis de España”, proclamó ayer la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, que expuso que los grafitis dan “sensación de feísmo y suciedad”. El objetivo del Concello es acabar con esta práctica, para lo que es necesario hacer una base de datos. Así, los vecinos podrán denunciar, a través del correo electrónico oficinavirtualgraffiti@coruna.gal, las pintadas vandálicas que encuentre en la ciudad. Para ello, deberán enviar fotografías e información sobre su ubicación. También podrán avisar al 010.

Los servicios de limpieza irán actuando por barrios. La Ciudad Vieja fue la primera zona de actuación, como prueba piloto, en la que durante cuatro semanas se completó el borrado de grafitis. Ahora se actúa en Monte Alto y después se pasará a la ronda de Nelle. “Si hay una denuncia en el barrio que estamos trabajando, la pintada se borrará en un máximo de 48 horas”, detalla. Si el grafiti está en otra zona, se dará prioridad a aquellos que tengan mensajes ofensivos, que también serán borrados en un máximo de dos días.

Para Fontán, este es “un compromiso de todos”. La concejala avanzo que se buscarán “espacios para que los jóvenes expresen su arte en la calle” y que el siguiente objetivo de la oficina será “erradicar los carteles y pegotes”. Esas obras autorizadas se combinarán con muros decorados con jardines verticales.

A partir del jueves, 1 de julio, estará disponible una sección en la web municipal de Medio Ambiente con información sobre las actuaciones que se están realizando para borrar pintadas. También estará disponible para su descarga el modelo de autorización de la propiedad para la limpieza de superficies con dificultades especiales, así como un formulario que podrán cubrir los titulares que no quieran que el Concello intervenga en la limpieza de pintadas de sus fachadas. Fontán indica, no obstante, que eso “no quiere decir que no van a estar obligados” a eliminar los grafitis, pues entiende que la actuación tiene que ser global. Además, se hará un seguimiento de todas las zonas sobre las que ya se ha actuado para evitar que aparezcan nuevas pintadas, ya sea en fachadas, muros, bancos o contenedores. “El número de grafitis en la ciudad es incalculable”, asume la edil de Medio Ambiente, a la que no le gustan zonas como “la del Eusebio da Guarda que da al mar, el Orzán o la parte baja de la playa del Matadero”.

La multa para los que cometen infracción por primera vez es de 750 euros, pero los reincidentes se enfrentarán a sanciones de hasta 2.000 euros.