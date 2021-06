Un fuego se propagó ayer por el buque mercante Ura, que se encontraba atracado en el muelle del Este del Puerto coruñés. El barco, de 120 metros de eslora, transportaba 7.000 toneladas de palanquilla para la empresa Celsa.

El incendio, según informó el 112 Galicia, provocó daños en una de las cubiertas del barco y dos trabajadores que realizaban reparaciones en el interior resultaron afectados por inhalación de humo. Uno de los operarios fue atendido en el mismo muelle en una ambulancia, y salió por su propio pie, mientras que el otro fue trasladado al Hospital de A Coruña, aunque estaba consciente.

La Autoridad Portuaria se vio obligada a activar el plan de autoprotección del puerto. A la zona acudieron, sobre las 12.45 horas, varias dotaciones del Servicio de Bomberos, así como los medios de Salvamento Marítimo, remolcadores, fuerzas de Seguridad y la Policía Portuaria.

Según los primeros indicios, el fuego se produjo durante unos trabajos de reparación que se llevaban a cabo en el interior del buque y afectó a diversas dependencias.

Los Bomberos y un remolcador arrojaron varios miles de litros de agua durante una hora, desde tierra y desde el mar, hasta que el siniestro quedó controlado hacia las dos de la tarde. Como medida de precaución, el servicio de limpieza de la lámina de agua desplegó una barrera alrededor del buque. Según informaron desde el servicio de Bomberos de A Coruña, cinco dotaciones trabajaron en el lugar.

Existía preocupación porque la palanquilla está formada por barras de acero puro, por lo que sus gases puedes ser tóxicos, pero el fuego no llegó a afectar a la mercancía. Aunque Salvamento Marítimo afirmó que el buque no llevaba mercancías peligrosas y que, en todo caso, lo que ardía no era la carga, sino un camarote.

Al lugar de los hechos se desplazó el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; así como el director y el capitán marítimo y el concejal Juan Ignacio Borrego. Prado agradeció el trabajo que desarrollaron todas las personas y entidades que participaron en el operativo, al tiempo que destacó la buena coordinación entre todos los organismos que intervinieron.