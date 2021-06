La alcaldesa Inés Rey se reunirá el próximo 15 de julio con los ocho regidores del Consorcio As Mariñas (Abegondo, Betanzos, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Sada y Oleiros), que está en proceso de desmantelamiento y substitución por una mancomunidad, para tratar el futuro de la planta de tratamiento de residuos de Nostián y de la constitución del área metropolitana coruñesa, un proyecto atascado desde hace años.

La fecha la reveló ayer el alcalde cullerdense, José Ramón Riobóo, y de acuerdo con fuentes de este Ayuntamiento, el “tema principal” será el futuro de Nostián. Pero tanto el actual consorcio como los proyectos de mancomunidad y área metropolitana están relacionados con la planta. Las tres son figuras supramunicipales que pueden coordinar la acción de los municipios que los compongan En el caso del consorcio, se constituyó para que los Ayuntamientos del área coordinasen su tratamiento de basuras y enviasen sus residuos a la planta de Nostián, que pertenece al Ayuntamiento coruñés. El área metropolitana, un proyecto muchas veces planeado pero del que no hay hoja de ruta, también tendría que englobar a A Coruña.

Uno de los miembros originales del Consorcio, Arteixo, lo abandonó en 2018. El resto de miembros continuaron en la agrupación, pese a los problemas de la planta de Nostián, intervenida por el Ayuntamiento después de que la concesionaria, Albada, anunciase que a partir del 1 de enero de 2020, cuando acabó su contrato, dejaría de dar servicio a los municipios del área. Actualmente la planta ha vuelto a esta gestora hasta que se convoque un nuevo contrato, lo que se prevé que tendrá que esperar hasta la primera mitad de 2023.

Este año Cambre y Culleredo anunciaron sus intenciones de abandonar el consorcio, provocando una crisis que llevó a una reunión el pasado 4 de junio en A Senra. Allí, los integrantes del consorcio acordaron crear una mancomunidad. Fue en esta reunión, señalan fuentes de Culleredo, cuando surgió la iniciativa de pedir una reunión con A Coruña. La solicitud la realizó el alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio, José Antonio Santiso Miramontes.

El día siguiente a la reunión, Santiso señaló como un “problema con A Coruña” la falta de noticias” sobre Nostián y el proyecto de área metropolitana (si bien poco antes había calificado este proyecto de “entelequia”) y señaló que los municipios consorciados estaban “a la expectativa” de que el Ayuntamiento impulsase la creación del organismo.

Sin proyecto para el área

Las áreas metropolitanas se tienen que crear por Ley del Parlamento de Galicia, y, si bien la normativa establece varias vías para conseguirlo, todas están atascadas. Los propios municipios interesados pueden tomar la iniciativa a través de acuerdos plenarios. En 2016, cuando Marea Atlántica ocupaba el Gobierno local, el ex alcalde Xulio Ferreiro firmó un acuerdo con varios municipios del área en este sentido, pero no consiguió apoyos para aprobarlo en el pleno.

Tras las elecciones de 2019 el nuevo Gobierno local, del PSOE, cambió de criterio y votó a favor de crear un área metropolitana en el pleno de octubre de 2019, con el respaldo de todos los grupos menos del PP. Se creó una comisión informativa para redactar un anteproyecto de ley que luego enviar a la Xunta y Parlamento, pero permanece sin actividad desde entonces. Desde el Gobierno local afirman que “la tiene que convocar el presidente”, que pertenece a Marea. Este grupo acusa a su vez a los socialistas de no tener “mayor interés” en impulsar el proyecto, pero cuenta con reactivarlo.

Por otra parte, el Gobierno local también señaló este año que la Xunta “tiene la competencia” para llevar al Parlamento la creación del área metropolitana, y que ya remitió el acuerdo plenario de 2019 en ese sentido. El Gobierno gallego ha señalado a este diario que no promoverá la ley mientras no haya “consenso entre todos los Concellos” implicados. Una tercera vía para conseguir la ley, a través de uno de los grupos con representación en la Cámara gallega, no se ha explorado.