Con Cuatro rosas y un papel, la coruñesa Lara Suárez-Mira ha conquistado el Premio de Narrativa Breve Lorenzo Silva, organizado por la Cooperativa de Enseñanza El Ope junto con el Ayuntamiento de Archena (Murcia). “Estoy muy feliz”, se sincera la joven.

A punto de cumplir 18 años y tras haber superado las pruebas de Selectividad, la coruñesa no oculta su pasión por la lectura, que le ha llevado a cosechar varios galardones. “Me hizo mucha ilusión el premio que gané de la Asociación del Párkinson de León y otro que logré en otra asociación de cáncer dedicado a mi madrina”, cuenta.

La obra que ha cautivado al jurado del premio Lorenzo Silva la escribió durante el confinamiento. “Cuando escribo no quiero mostrar una verdad. Dejo que fluya y lo que salga. No tengo ninguna fórmula secreta. En el momento en el que escribí este texto, en la cuarentena, estaba escuchando la canción Cuatro rosas, de Gabinete Caligari”, recuerda.

Ese afán por convertir en palabras lo que pasa por su mente, confiesa, nació en el colegio. “Fue por una de mis profesoras de Primaria, María José Dopico. En su clases, yo me sentaba en una silla y contaba historias a mis compañeros”, detalla, y añade que en aquella época empezó a “leer mucho”. “La lectura es lo más importante porque conectas con otros escritores y sabes cómo piensa y cómo redactan. Me ayudan a inspirarme. Es enriquecedor”, explica.

Aunque Lara Suárez-Mira hizo el Bachillerato de ciencias puras, con Biología y Química, las letras marcarán su futuro. “Voy a estudiar Filosofía y Psicología en Barcelona”, desvela. El interés por estas carreras también se despertó durante el confinamiento. “Mi profesor me abrió los ojos. Vi la necesidad de que tiene que haber gente en el mundo que piense y que piense bien, de manera crítica. Uno tiene que recorrer su propio camino”, reflexiona.

Le espera una nueva etapa en Barcelona, pero tiene claro que siempre encontrará un momento para escribir. “Siempre tengo un rato para eso porque para mí no es una obligación. Es desconexión y me ayuda a reconectar con mi interior”, expone. Además, Suárez-Mira se marca un objetivo vinculado con la literatura: “Mi sueño es escribir un libro algún día. Lo intentaré. Me gustaría escribir una novela de misterio como las de Agatha Christie”.